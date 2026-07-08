Transfer döneminin suskun takımı, önümüzdeki haftadan itibaren Jhon Duran, Lesley Oguchukwu ve Can Uzun için harekete geçecek…

Önümüzdeki sezon Süper Lig’de hem üst üste beşinci şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalmayı hedefleyen Galatasaray, kadrosunu bu doğrultuda güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

10+4 KRİTERİNE UYACAK

10+4 yabancı kuralı göz önüne alarak hamlelerini yapmaya hazırlanan sarı kırmızılılar, transfer için de hatırı sayılır bir bütçe ayırdı. Burnley’de forma giyen Lesley Oguchukwu ve tapusu Al Nassr’da bulunan Jhon Duran için kiralama teklifinde bulunan Galatasaray, bonservis yatırımını da en az iki oyuncu için ayırdı.

Lesley Oguchuwu

TRANSFER TAARRUZU BAŞLIYOR

Sarı kırmızılılar, bonservis bedeli olarak en az 60 milyon avroluk bütçe üzerine planlarını yaptı. Galatasaray orta saha yani 6-8 pozisyonuna ve forvet arkası olarak 10 numara mevkiine 60 milyon avroluk bütçe ayırdı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek “Sadece kiralama ve satın alma opsiyonlu hamle yapılacak” iddialarına tepki gösterdi. Sarı kırmızılı takımın hedefinde Lesley Oguchuwu ve Jhon Duran’ın yanı sıra millî takım forması giyen Can Uzun da bulunuyor. Yönetim, önümüzdeki haftadan itibaren taarruza geçecek.

Can Uzun

DAVİNSON’DAN SONRA ABDÜLKERİM’E KANCA

Galatasaray, savunmacılarına gelen teklifleri savuşturmakta kararlı. Serie A ekiplerinden Como’nun ilgilendiği Davinson Sanchez’den sonra partneri Abdülkerim Bardakcı’ya da Suudi Arabistan kulüpleri el attı. Ancak yönetim savunmanın iki bel kemiğini bırakmayı düşünmüyor.

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