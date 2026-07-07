Türkiye Gazetesi
Emin Bayram, Süper Lig'e dönüyor: Galatasaray'dan transfere onay çıktı
Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in, Temmuz 2024'ten itibaren kariyerini Westerlo'da sürdüren Emin Bayram'ın transferinde Belçika kulübü ve genç savunma oyuncu ile anlaşma sağladığı konuşuluyor. Westerlo ile imzaladığı sözleşmede "futbolcuyu satın alma önceliği" bulunan Galatasaray'ın, transfere onay verdiği belirtildi.
Özetle DinleEmin Bayram, Süper Lig'e dönüyor: Galatasaray'dan ...
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Spor az önce
RAMS Başakşehir, Westerlo forması giyen Emin Bayram'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.
- Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, Westerlo'dan Emin Bayram'ı transfer ediyor. Turuncu-lacivertli kulübün, 23 yaşındaki stoper ile kısa süre içinde resmi imzaları atması bekleniyor.
- Galatasaray, Emin Bayram'ı 2024 yılında 4 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay ile Westerlo'ya satmıştı.
- Emin Bayram, Westerlo'da 2 sezonda 94 maça çıktı, 7639 dakika sahada kaldı ve 6 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.
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Yeni sezon için defans bölgesini güçlendirmek isteyen RAMS Başakşehir'in, Westerlo forması giyen Emin Bayram'ın transferi konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
HT Spor'da yer alan habere göre; turuncu-lacivertli kulübün, 23 yaşındaki stoper ile kısa süre içinde resmi imzaları atması bekleniyor.
EMİN BAYRAM'IN WESTERLO PERFORMANSI
Emin Bayram'ı 2024 yılında 4 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay ile Westerlo'ya satan Galatasaray'ın, futbolcuyu satın alma önceliği de bulunuyordu. Belçika ekibinde 2 sezonda 94 maça çıkan genç stoper, sahada kaldığı 7639 dakikada 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.
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