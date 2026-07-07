Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in, Temmuz 2024'ten itibaren kariyerini Westerlo'da sürdüren Emin Bayram'ın transferinde Belçika kulübü ve genç savunma oyuncu ile anlaşma sağladığı konuşuluyor. Westerlo ile imzaladığı sözleşmede "futbolcuyu satın alma önceliği" bulunan Galatasaray'ın, transfere onay verdiği belirtildi.

Yeni sezon için defans bölgesini güçlendirmek isteyen RAMS Başakşehir'in, Westerlo forması giyen Emin Bayram'ın transferi konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

HT Spor'da yer alan habere göre; turuncu-lacivertli kulübün, 23 yaşındaki stoper ile kısa süre içinde resmi imzaları atması bekleniyor.

Emin Bayram'ın güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

EMİN BAYRAM'IN WESTERLO PERFORMANSI

Emin Bayram'ı 2024 yılında 4 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay ile Westerlo'ya satan Galatasaray'ın, futbolcuyu satın alma önceliği de bulunuyordu. Belçika ekibinde 2 sezonda 94 maça çıkan genç stoper, sahada kaldığı 7639 dakikada 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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