Başakşehir'in 5'inci Polonyalısı: Karbownik'ten 3 yıllık imza
Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren RAMS Başakşehir, sol bek mevkisini 3 yıllık imza atan Michal Karbownik transferiyle güçlendirdi.
- Başakşehir'in ilk Polonyalı transferi 2013'te Marcin Kus'tu.
- Daha önce Patryk Szysz, Krzysztof Piatek ve Jakub Kaluzinski de Başakşehir'de forma giydi.
- Karbownik, Legia Varşova altyapısından yetişti.
- Polonyalı futbolcu, Premier Lig'den Brighton & Hove Albion'a transfer olmuştu.
- Karbownik, kiralık olarak Legia Varşova, Olympiakos ve Fortuna Düsseldorf'ta oynadı.
- Son olarak 3 sezon Almanya 2. Lig takımlarından Hertha Berlin forması giydi. 25 yaşındaki Karbownik, geçtiğimiz sezon 29 maçta 3 asist yaptı.
Süper Lig'de mücadele eden RAMS Başakşehir'in yeni transferi Michal Karbownik, turuncu-lacivertli takımın 5'inci Polonyalı futbolcusu olarak kayıtlara geçti.
2014 yılı öncesinde "İstanbul Büyükşehir Belediyespor" adıyla mücadele eden Başakşehir, ilk Polonyalı transferini 2013'te Marcin Kus ile gerçekleştirdi. Daha sonra Patryk Szysz, Krzysztof Piatek ve Jakub Kaluzinski’yi kadrosuna katan İstanbul temsilcisinde Karbownik, kulüp tarihindeki 5'inci Polonyalı oldu.
KARBOWNIK'İN KARİYERİ
Legia Varşova altyapından yetişen Karbownik, 2020 yazında Premier Lig takımlarından Brighton & Hove Albion’a transfer oldu. Daha sonra Legia Varşova, Olympiakos ve Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Polonyalı futbolcu, 3 sezon Almanya 2'nci Lig takımlarından Hertha Berlin forması giydi. 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 26’sı lig, 3 Almanya Kupası olmak üzere 29 maçta 3 asistlik performans sergiledi.