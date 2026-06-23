Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren RAMS Başakşehir, sol bek mevkisini 3 yıllık imza atan Michal Karbownik transferiyle güçlendirdi.

Süper Lig'de mücadele eden RAMS Başakşehir'in yeni transferi Michal Karbownik, turuncu-lacivertli takımın 5'inci Polonyalı futbolcusu olarak kayıtlara geçti.

2014 yılı öncesinde "İstanbul Büyükşehir Belediyespor" adıyla mücadele eden Başakşehir, ilk Polonyalı transferini 2013'te Marcin Kus ile gerçekleştirdi. Daha sonra Patryk Szysz, Krzysztof Piatek ve Jakub Kaluzinski’yi kadrosuna katan İstanbul temsilcisinde Karbownik, kulüp tarihindeki 5'inci Polonyalı oldu.

Michal Karbownik

KARBOWNIK'İN KARİYERİ

Legia Varşova altyapından yetişen Karbownik, 2020 yazında Premier Lig takımlarından Brighton & Hove Albion’a transfer oldu. Daha sonra Legia Varşova, Olympiakos ve Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Polonyalı futbolcu, 3 sezon Almanya 2'nci Lig takımlarından Hertha Berlin forması giydi. 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 26’sı lig, 3 Almanya Kupası olmak üzere 29 maçta 3 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR TFF, Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı

Haberle İlgili Daha Fazlası