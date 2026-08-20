Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Max Verstappen sözleşmesini uzattı: Bu takım benim için ikinci bir aile

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Max Verstappen sözleşmesini uzattı: Bu takım benim için ikinci bir aile

Formula 1 takımlarından Red Bull, 4 dünya şampiyonlığu bulunan Max Verstappen ile yeni sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki Hollandalı pilot, bu sezon pilotlar klasmanında 109 puanla 6'nsı sırada yer alıyor.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Formula 1 ekibi Red Bull takımından yapılan açıklamada, Max Verstappen'in 2030 sezonu sonuna kadar sürecek sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

"BURADA EVİMDE HİSSEDİYORUM"

Takımıyla sözleşme uzattığı için mutluluk duyduğunu belirten Hollandalı pilot, "Bu takım, benim için ikinci bir aile gibi ve kendimi burada evimde hissediyorum. Birlikte elde ettiğimiz başarılar gerçekten harikaydı. Pek çok inanılmaz an paylaştık ve 4 dünya şampiyonluğu kazandık. Tüm kariyerim boyunca birlikte çalıştığım takımla bu yolculuğa devam etmek gerçekten çok özel bir durum ve her zaman yapmayı arzuladığım bir şeydi" ifadelerini kullandı.

Max Verstappen
Başlık ResmiMax Verstappen

F1 kariyerine Toro Rosso'da başladıktan sonra 2016'da Red Bull koltuğuna oturan Verstappen, takımıyla 4 şampiyonluk (2021, 2022, 2023, 2024) ve 71 yarış zaferi elde etti.

ÖNERİLEN HABERLER
Formula 1’e damga vurdu! Çekya Cumhurbaşkanı makinesini kaptı, foto muhabirliği yaptı
DÜNYA

Formula 1’e damga vurdu! Çekya Cumhurbaşkanı makinesini kaptı, foto muhabirliği yaptı

Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
15 GÜNLÜK ‘KUYTUL’ İŞKENCESİ!
15 GÜNLÜK ‘KUYTUL’ İŞKENCESİ!
Şantaj, darp, senet… Kaçırılan iş adamı anlattı
55 SAATTE 117 DEPREM
55 SAATTE 117 DEPREM
Kandilli İstanbul'daki hareketliliğin sebebini açıkladı
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
TEKNOFEST Mavi Vatan müthiş başladı
NAMAZDA SELFIE!
NAMAZDA SELFIE!
2022'de paylaştığı fotoğraf yeniden gündemde
YENİ 10 NUMARA, İSTANBUL'DA
YENİ 10 NUMARA, İSTANBUL'DA
Galatasaray transferi resmen açıkladı
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
Eşel Mobil olmasaydı akaryakıt kaç lira olacaktı?
BEŞİKTAŞ İTİRAFI GÜNDEM OLDU
BEŞİKTAŞ İTİRAFI GÜNDEM OLDU
"Daha ilk haftadan kendimi kaos ortamında buldum"
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
Peş peşe sarsıntılar sonrası uzmanlar açıkladı
POLİSE SİLAH ÇEKTİ SONRA...
POLİSE SİLAH ÇEKTİ SONRA...
Taksi içindeki dehşet anları kamerada
MSB'DEN 'SURİYE' AÇIKLAMASI!
MSB'DEN 'SURİYE' AÇIKLAMASI!
"İsrail'in vurduğu üste Türk askeri bulunmuyor"
YEĞENİ FETÖ SORUMLUSU ÇIKTI!
YEĞENİ FETÖ SORUMLUSU ÇIKTI!
"Kuytulcular" dosyasında yeni detaylar ortaya çıkıyor
İŞTE TÜRKİYE'NİN NÜFUSU!
İŞTE TÜRKİYE'NİN NÜFUSU!
Merakla bekleniyordu... Ve açıklandı
KAÇAK ET VE SUCUK VURGUNU!
KAÇAK ET VE SUCUK VURGUNU!
Fakirlere yardım diye topladığı etleri sucuk yapmış
'YEĞEN' İDDİASINA TEPKİ!
'YEĞEN' İDDİASINA TEPKİ!
"Son 3 yılda hakkımda 4 bin 65 iftira attılar"
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Uzman isim altında kritik detayı açıkladı
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
Fenerbahçe'den Barcelona'ya gidiyor
DEHŞETTEN KURTULDU AMA...
DEHŞETTEN KURTULDU AMA...
Baba oğulun cenazesinde acı detay!
96.3 MİLYON TL’LİK TRANSFER!
96.3 MİLYON TL’LİK TRANSFER!
Şile festivalinden de Haluk Levent ve kardeşi çıktı
CEYDA'NIN ACI SONU!
CEYDA'NIN ACI SONU!
"Hız kes kalbim dayanmıyor"
DOLAR MI TL Mİ?
DOLAR MI TL Mİ?
Son tahminler ve getiriler ne söylüyor?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Aleksey Batrakov piyasa değeri ne kadar, kaç yaşında, nereli? Galatasaray transfer görüşmeleri ile gündemde!
Aleksey Batrakov piyasa değeri ne kadar, kaç yaşında, nereli? Galatasaray transfer görüşmeleri ile gündemde!
Kaydet
Aleksey Batrakov piyasa değeri ne kadar, kaç yaşında, nereli? Galatasaray transfer görüşmeleri ile gündemde!
Aleksey Batrakov piyasa değeri ne kadar, kaç yaşında, nereli? Galatasaray transfer görüşmeleri ile gündemde!
Kaydet
Kuytul'un 2022'de paylaştığı fotoğraf yeniden gündem oldu! Namaz kılarken selfie çekmişler
2022'de paylaştığı fotoğraf yeniden gündem oldu!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.