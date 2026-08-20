Max Verstappen sözleşmesini uzattı: Bu takım benim için ikinci bir aile

Formula 1 takımlarından Red Bull, 4 dünya şampiyonlığu bulunan Max Verstappen ile yeni sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki Hollandalı pilot, bu sezon pilotlar klasmanında 109 puanla 6'nsı sırada yer alıyor.

Formula 1 ekibi Red Bull takımından yapılan açıklamada, Max Verstappen'in 2030 sezonu sonuna kadar sürecek sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

"BURADA EVİMDE HİSSEDİYORUM"

Takımıyla sözleşme uzattığı için mutluluk duyduğunu belirten Hollandalı pilot, "Bu takım, benim için ikinci bir aile gibi ve kendimi burada evimde hissediyorum. Birlikte elde ettiğimiz başarılar gerçekten harikaydı. Pek çok inanılmaz an paylaştık ve 4 dünya şampiyonluğu kazandık. Tüm kariyerim boyunca birlikte çalıştığım takımla bu yolculuğa devam etmek gerçekten çok özel bir durum ve her zaman yapmayı arzuladığım bir şeydi" ifadelerini kullandı.

Max Verstappen

F1 kariyerine Toro Rosso'da başladıktan sonra 2016'da Red Bull koltuğuna oturan Verstappen, takımıyla 4 şampiyonluk (2021, 2022, 2023, 2024) ve 71 yarış zaferi elde etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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