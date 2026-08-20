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Aleksey Batrakov piyasa değeri ne kadar, kaç yaşında, nereli? Galatasaray transfer görüşmeleri ile gündemde!

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Galatasaray, 2026-2027 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Lesley Ugochukwu'nun ardından Aleksey Batrakov için de resmi girişimde bulundu. Lokomotiv Moskova forması giyen Batrakov'un transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi. Şimdi ise ''Aleksey Batrakov piyasa değeri ne kadar, kaç yaşında, nereli?'' soruları taraftarların gündemine geldi.

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Galatasaray bugün Batrakov transferiyle ilgili resmi açıklamasını yaptı. Transfer gelişmesinin ardından Aleksey Batrakov'un kariyeri ve futbol geçmişi merak konusu oldu. Peki, Aleksey Batrakov piyasa değeri ne kadar, kaç yaşında, nereli?

Aleksey Batrakov piyasa değeri ne kadar, kaç yaşında, nereli? Galatasaray transfer görüşmeleri ile gündemde!
Başlık ResmiAleksey Batrakov piyasa değeri ne kadar, kaç yaşında, nereli? Galatasaray transfer görüşmeleri ile gündemde!

ALEKSEY BATRAKOV'UN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Aleksey Batrakov'un şu anki güncel piyasa değeri 28 milyon Euro civarında gösteriliyor. Transfer süreciyle beraber gündeme gelen Batrakov'un Galatasaray ile akıbeti yakından takip ediliyor.

Aleksey Batrakov piyasa değeri ne kadar, kaç yaşında, nereli? Galatasaray transfer görüşmeleri ile gündemde!
Başlık ResmiAleksey Batrakov piyasa değeri ne kadar, kaç yaşında, nereli? Galatasaray transfer görüşmeleri ile gündemde!

ALEKSEY BATRAKOV KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

21 yaşında olan Aleksey Batrakov 9 Haziran 2005 tarihinde Moskova'nın doğusunda bulunan Orekhovo-Zuyevo şehrinde doğdu.

Genç futbolcu Rusya Premier Ligi'nde önemli deneyim kazandı. Şimdi ise Batrakov Galatasaray'ın radarında.

Aleksey Batrakov piyasa değeri ne kadar, kaç yaşında, nereli? Galatasaray transfer görüşmeleri ile gündemde!
Başlık ResmiAleksey Batrakov piyasa değeri ne kadar, kaç yaşında, nereli? Galatasaray transfer görüşmeleri ile gündemde!

ALEKSEY BATRAKOV HANGİ MEVKİDE VE TAKIMDA OYNUYOR?

1,73 metre boyundaki Batrakov, ağırlıklı olarak ofansif orta saha pozisyonunda görev yapıyor. Profesyonel kariyeri ise Lokomotiv Moskova ile başladı. Kulübün altyapısından yetişen futbolcu, 2024 yılında A takım seviyesinde forma giymeye başladı.

Rusya Premier Ligi'ndeki ilk maçına 31 Mart 2024 tarihinde Krasnodar karşısında çıkan Batrakov, kısa süre sonra ilk lig golünü de kaydetti.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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