Şile festivalinden de Haluk Levent çıktı! 96.3 milyon TL’lik transfer, lüks rüşvetler, naylon faturalar… İşte çarpıcı MASAK raporu

Milyonlarca bağışı kumarda harcayan Haluk Levent’in ismi Şile Belediyesi soruşturmasından da çıktı. Mali Bilirkişi ve MASAK Raporları Haluk Levent, kardeşi Berkant Acil ve Yeliz Kaya’nın Şile Bezi Festivali’nden 1 milyon 500 bin dolarlık vurgun yaptığını ortaya çıkardı. Tek bir ışık, kablo döşenmeden milyonları nasıl akladılar? İtiraflar peş peşe sıralandı. Belediye çalışanların lüks hediyeler, naylon faturalar… İşte çarpıcı detaylar…

Şile Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve organize suç örgütü soruşturmasından da Haluk Levent çıktı. Haluk Levent, kardeşi Berkant Acil ve Levent'in 26 yıllık asistanı Yeliz Kaya arasındaki milyonlarca liralık para trafiği Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve Mali Bilirkişi Raporları ile Şile dosyasına girdi.

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FESTİVAL ÜZERİNDEN BÜYÜK VURGUN

Sabah gazetesinden Leyla Yıldız’ın haberine göre; bilirkişilerin ihale incelemelerine göre belediye bütçesinden düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali hizmet alımı süreci tamamen kurgusal olarak tasarlandı.

Belediyeden yaklaşık 38 Milyon TL hak ediş alan Sur Müzik firmasının tamamen bir "vitrin ve paravan" olduğu belirlendi. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in yönetimindeki Koşan Adam firmasının "iş bitirme belgesi" bulunmadığı, festivali fiilen organize ettiği, öğrenildi.

KÜLTÜR MÜDÜRÜNDEN İTİRAF

Eski Kültür Müdürü Nesibe Esin Pamir, Özgür Kabadayı tarafından tehdit edilerek ücretsiz izne ayrılmak zorunda bırakıldığını belirterek şunları anlattı:

Kültür müdürü olmama rağmen makam aracımı bile koordinatör Furkan Yapıcı kullanıyordu. Furkan, Ferhat Domurcuk ve Deniz Lostar belediyenin asıl idarecileri gibi davranıyorlardı. Benim makam odamı bölüp Deniz Lostar'a oda yaptılar. Bana 'Siz sadece kağıt işlerine bakarsınız' dediler.

Pamir, Belediye Başkan Yardımcısı Berna Avcı'nın kendisine “Her şey ayarlandı, bu uluslararası festival olduğu için tasarruf tedbirlerine takılmaz, imzala" diyerek kendisini baskı altına aldığını söyledi.

Berkant Acil

“31.3 MİLYON TL’LİK NAYLON FATURA KESTİK”

Öte yandan şüpheli Berk Ulu ile kardeşi Mert Ulu'nun itirafları dosyayı genişletti. Şüpheli Berk Ulu ifadesinde, "Mehmet Sait Köse bize geldi ve KDV açığı olduğunu söyleyerek %6 komisyonla fatura kesip kesemeyeceğimizi sordu, kabul ettik. Protest Brand ve Ulubey A.Ş. şirketlerimiz üzerinden gerçekte hiçbir hizmet vermeden, toplam 31.3 Milyon TL değerinde naylon fatura kestik" dedi.

MİLYONLAR ALIP TEK KABLO DÖŞEMEDİLER

Ulu kardeşler, kestikleri bu faturalara rağmen Şile Bezi Festivali alanında tek bir kablo döşemediklerini, hiçbir ışık veya sahne kurmadıklarını söyledi. Paralar belediyeden çıktıktan sonra, bu hayali faturalar aracılığıyla tekrar Mehmet Sait Köse ve Berkant Acil'in şahsi hesaplarına geri döndürüldü.

Şile festivalinden de Haluk Levent çıktı! 96.3 milyon TL’lik transfer, lüks rüşvetler, naylon faturalar… İşte çarpıcı MASAK raporu

LEVENT’İN KARA KUTUSUNA 1 MİLYON 500 BİN DOLAR

Haluk Levent'in 26 yıllık asistanı ve yardımcısı olan şüpheli Yeliz Kaya'nın hesap hareketleri de Şilde dosyasında yer aldı.

MASAK'ın tespitlerine göre, 10 Eylül 2024 tarihinde Yeliz Kaya'nın hesabına tek seferde fiziki olarak tam 1 milyon 500 bin dolar nakit para yatırıldı. Bu para bir gün sonra, tekrar sistem dışına çıkarılarak transfer edildi. MASAK raporunda bu işlem "Suç Gelirlerinin Aklanması" sürecinin "Yerleştirme" aşaması olarak ifade edildi. Şüpheli Yeliz Kaya ise savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti.

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LEVENT KARDEŞLER ARASINDA PARA TRAFİĞİ

MASAK ve Mali Bilirkişi Raporu’na göre Berkant Acil'in finansal hareketleri, aile üyelerine kadar uzandı. Berkant Acil'in finansal operasyonlarında eşi Çiğdem Acil, kardeşleri Nural Acil, Hacer Ertit ve ünlü sanatçı kardeşi Haluk Levent'in aktif rol oynadığı belirlendi. Berkant Acil ile Haluk Levent arasında 96.3 Milyon TL tutarında bir para transfer hacmi bulunduğu belirlendi.

Şile festivalinden de Haluk Levent çıktı! 96.3 milyon TL’lik transfer, lüks rüşvetler, naylon faturalar… İşte çarpıcı MASAK raporu

BELEDİYE YETKİLİLERİNE LÜKS RÜŞVET

Öte yandan festivali organize eden Levent kardeşlerin sadece nakit para değil, doğrudan lüks rüşvet hediyeleri de dağıttığı faturalarıyla kanıtlandı. Şüpheli Berkant Acil, Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın talebi üzerine Apple Store Bağdat Caddesi şubesinden faturalı olarak 4 adet iPhone 15 Pro Max cep telefonu ve Apple AirPods kulaklıklar satın aldığını ve bunları belediye yetkililerine rüşvet olarak teslim ettiğini doğruladı.

Şüpheli ifadelerine göre, alınan telefonların Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı, sosyal medyacı Ferhat Domurcuk, Belediye Başkan Yardımcısı Berna Avcı'ya verildiği öğrenildi.

Şile festivalinden de Haluk Levent çıktı! 96.3 milyon TL’lik transfer, lüks rüşvetler, naylon faturalar… İşte çarpıcı MASAK raporu

RÜŞVETİ KABUL ETTİ

Festival soygunundan elde edilen kirli paranın belediyedeki örgüt yöneticilerine nasıl ulaştırıldığı, rüşvete aracılık eden şüphelilerin itiraflarıyla kayda geçti.

Soruşturmada itirafçı olan Koşan Adam çalışanı Arif Sevik, hak edişlerin ödenmesi karşılığında Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'a rüşvet taşıdığını itiraf etti: "Oğuz hakedişlerin yatırılması için rüşvet istiyordu. Ekim 2024'te 2 Milyon TL, Ocak 2025'te ise yine kendi aracımla Şile çıkışına giderek yol kenarında Oğuz Kaçmaz'a poşet içerisinde 2 Milyon TL nakit rüşvet teslim ettim. Toplamda elden 4 Milyon TL rüşvet verdik" dedi.

Şile festivalinden de Haluk Levent çıktı! 96.3 milyon TL’lik transfer, lüks rüşvetler, naylon faturalar… İşte çarpıcı MASAK raporu

NE OLMUŞTU?

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 şüpheli, 10 Temmuz'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Hakimlik, Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 22 şüphelinin daha soruşturmaya konu suçlara karıştıkları belirlenmişti.

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli, 23 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklanmıştı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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