2026 YKS ek kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

2026 YKS yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından üniversiteye yerleşemeyen adayların gündeminde ek tercih süreci bulunuyor. Üniversitelerde boş kalan bölümler, kayıt yaptırmayan adaylardan açılacak kontenjanlar ve ek yerleştirme takvimi merak edilirken gözler yayımlanacak 2026 YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu'na çevrildi.

2026 YKS merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte üniversitelerde kayıt süreci için geri sayım başladı. İlk tercihlerinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercih imkanını değerlendirmek isterken 2 yıllık ve 4 yıllık programların boş kontenjan listelerinin hangi tarihte kesinleşeceği araştırılıyor. Ek yerleştirmede kullanılacak kontenjanların belirlenmesinde üniversite kayıtlarının tamamlanması belirleyici olacak.

2026 YKS EK KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS ek kontenjanlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. YKS merkezi yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite ve bölümlerde oluşan en küçük ve en büyük puanlar yayımlanırken ek yerleştirmede kullanılacak kesin boş kontenjan listesi için üniversitelerdeki kayıt sürecinin tamamlanması bekleniyor.

Ek yerleştirme kontenjanları, merkezi yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanların yanı sıra bir programa yerleşmesine rağmen kayıt yaptırmayan adaylardan boşalacak kontenjanların belirlenmesinin ardından netleşecek. Bu nedenle 20 Ağustos 2026 itibarıyla YKS ek kontenjanları ve ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Üniversitelerdeki kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanların belirlenmesi ve ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

YKS TABAN PUANLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

2026 YKS yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite ve bölümlerde oluşan en küçük ve en büyük puanlara ilişkin veriler yayımlandı. Adaylar bu veriler üzerinden merkezi yerleştirme sonucunda oluşan taban puanları inceleyebiliyor.

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