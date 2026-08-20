Süleyman Soylu'dan Sözcü Gazetesi'ne cevap: Benim böyle bir yeğenim yok, ancak sizin kaçak bir patronunuz var

Ankara'da şehirler arası yolcu otobüsünde, şoföre tehditler savuran bir kadınla ilgili haber yapan ve '"Soylu'nun yeğeniyim" diyerek terör estirdi!' başlığını atan Sözcü Gazetesi'ne AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan cevap geldi. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son üç yılda hakkımda 4 bin 65 iftira, hakaret ve yalan haber yapan Sözcü paçavrasına! Benim böyle bir yeğenim yok! Ancak sizin kaçak bir patronunuz var..." diyerek tepki gösterdi.

Ankara'da şehirler arası yolcu otobüsünde çekilen, bir kadının sinir krizi geçirip otobüs şoförüne tehditler savurduğu videoyla ilgili haber yapan Sözcü Gazetesi'ne, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi.

İddiaya göre otobüsten inmek isteyen kadın, seyir halindeki araçta ayağa kalkarak kapıya yöneldi. Şoföre bağıran kadın, otobüsten inmek istedi. O sıralarda sinir krizi geçiren kadın, "Soylu'nun yeğeniyim. Bunu sizin yanınıza bırakırsam, bana bir şey olursa sizi yaşatmam." sözlerini sarf etti.

Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili Sözcü Gazetesi ise, '"Soylu'nun yeğeniyim" diyerek terör estirdi!' başlığını attı. Süleyman Soylu'dan ise gazeteye cevap gecikmedi.

Sözcü Gazetesi'nde çıkan haber

"BENİM BÖYLE BİR YEĞENİM YOK"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Süleyman Soylu, "Son üç yılda hakkımda 4 bin 65 iftira, hakaret ve yalan haber yapan Sözcü paçavrasına! Benim böyle bir yeğenim yok! Ancak sizin kaçak bir patronunuz var..." diyerek sert tepki gösterdi.

Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecilik değil düşman hukuku işleten Saraçhane bülbülleri, peşi sıra mal bulmuş mağribi gibi teyit etmeden, sırf konu 'Soylu' olunca vitrinlerini süslemişler. Siyaset ve devlet adamlarının isimleri maalesef ülkemizde sıklıkla istismar edilmektedir. Bu konuda şahsımın da yargıya taşımış olduğu çok sayıda müracaat oldu, oluyor."

"HABERCİLİĞİ TETİKÇİLİK SEVİYESİNE İNDİREN ANLAYIŞA NE SÖYLESEK BOŞ"

"Kim olursa olsun, bir yerde isim kullanılıyorsa orada 'net bir arıza' vardır." diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Hayat tecrübem ve 42 yıllık siyasi hayatımın açık bir tespiti olarak ifade ediyorum: İdari, ticari veya siyasi alanda kim kimin ismini kullanıyorsa, muhatabı derhal onun iyi niyetini sorgulamalıdır. Bugüne kadar istisnalar aksiyle hiç karşılaşmadım. Haberciliği tetikçilik seviyesine indiren anlayışa ne söylesek boş, zaten anlamayacaklardır!"

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