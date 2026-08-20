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Yeğeni FETÖ sorumlusu çıktı! Alparslan Kuytul'un yeğeninin jandarma mahrem imamı olduğu belirlendi

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Adana'da "Kuytulcular" olarak bilinen yapıya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un yeğeninin FETÖ'nün "jandarma mahrem sorumlusu" olduğu ortaya çıktı. Yeğen Kuytul'un suçlamaları kabul ettiği ve etkin pişmanlıktan yararlandığı öğrenildi.

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Adana'da "Kuytulcular" olarak tanınan yapılanmaya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un yeğeninin FETÖ'nün "jandarma mahrem sorumlusu" olduğu meydana çıktı. 22,5 sene ile yargılanan yeğen Kuytul'un etkin pişmanlıktan yararlandığı ve cezasının 2 sene 6 aya indirildiği bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kamuoyunda "Kuytulcular" olarak tanınan ve Alparslan Kuytul'un yöneticiliğini yaptığı kaydedilen yapılanmaya yönelik dün sabah 6 ilde toplam 49 adrese eş zamanlı şafak vakti operasyon yapılmıştı. Farklı suçlardan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmış ve Kuytul çifti gözaltına alınmıştı.

Yeğeni FETÖ sorumlusu çıktı! Alparslan Kuytulun yeğeninin jandarma mahrem imamı olduğu belirlendi
Başlık ResmiYeğeni FETÖ sorumlusu çıktı! Alparslan Kuytulun yeğeninin jandarma mahrem imamı olduğu belirlendi

22,5 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ

Operasyonun sonrasında Alparslan Kuytul'un yeğeni Hakan Kuytul'un 2021 senesinde Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde örgütün "jandarma mahrem sorumlusu" olduğu suçlamasıyla yargılandığı meydana çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan Hakan Kuytul hakkındaki iddianamede, darbe kalkışmasından birkaç ay sonra İstanbul'da FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasında "Marmara Bölge Sorumlusu" olduğu belirlenen Nihat K.'nın evinde yakalanan dijital materyalde, flaş bellek ve SD kartta örgütün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında görev alan kişilerin bilgilerinin bulunduğu program tespit edildi. Program kapsamında alınan bilgilerde, Kuytul'un FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasında bulunduğunun anlaşıldığı, dosya içerisindeki tanık beyanları ile şüphelinin örgütün jandarma yapılanmasında mahrem hizmetler sınıfında üst düzey sorumlu olarak bulunduğu tespit edildi. İddianamede, Kuytul hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 seneye dek hapis cezası talep edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ise cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ içerisinde "jandarma mahrem sorumlusu" olarak faaliyet yaptığını, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden aldığı emirle askeri personelle görüştüğünü, aldığı himmetleri bir üst yöneticisine ilettiğini, sabit ve ankesörlü hatlardan farklı tarihlerde peş peşe arandığını ve hakkında tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin olduğunu söyledi. Hakkındaki suçlamaları kabul eden sanığın FETÖ'nün yapısı ve örgüt kapsamında işlenen suçlara yönelik yararlı bilgiler verdiğini belirten savcı, bu durumun dikkate alınarak Kuytul'un üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Hakan Kuytul'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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