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Kaçak et ve sucuk vurgunu! "Kuytulcular" yardım diye topladığı etleri sucuk yapmış

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Adana'da "Kuytulcular" olarak bilinen yapıya operasyon yapılmış ve aralarında Alparslan Kuytul'un da olduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı. Vakfın geçmiş yıllarda fakirlere dağıtmak için topladığı etleri sucuk yaptığı olay ise operasyon sonrası yeniden gündeme geldi.

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Adana'da ‘Kuytulcular' olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı vakıf, geride bıraktığımız senelerde 41 ton kaçak eti fakirlere dağıtmak amacıyla toplamış, fakat ihtiyaç sahiplerine dağıtmak yerine sucuk yaparak ticari amaçlı kullanılmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya istinaden Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un yöneticiliğini yaptığı kaydedilen yapılanmaya dün sabah 6 ilde toplam 49 adreste eş zamanlı şafak vakti operasyon yapıldı.

Kaçak et ve sucuk vurgunu! Kuytulcular yardım diye topladığı etleri sucuk yapmış
Başlık ResmiKaçak et ve sucuk vurgunu! Kuytulcular yardım diye topladığı etleri sucuk yapmış

KUYTUL ÇİFTİ GÖZALTINA ALINDI

"Suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme", "örgüt üyeliği", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kuytul çifti de gözaltına alındı.

Öte yandan Kuytul'un liderliğini yaptığı vakfın, 2018 ve 2020 senelerindeki skandalları da tekrar gündeme geldi. O dönem, 112 Acil Çağrı Hattına gelen ihbarı değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve zabıta birimleri, Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi'nde bir depoya operasyon yapmış ve piyasaya sürülmek amacıyla hazır bulunan 38 ton 920 kilo kaynağı belli olamayan et ele geçirmişti. Öne sürülene göre, soğuk hava deposunu, Alparslan Kuytul'a destek amacıyla izinsiz gösterilere katılan ve hakkında bu sebeple iki defa işlem uygulanan Selahattin G.'nin (31) kiraladığı belirtilmişti.

Kaçak et ve sucuk vurgunu! Kuytulcular yardım diye topladığı etleri sucuk yapmış
Başlık ResmiKaçak et ve sucuk vurgunu! Kuytulcular yardım diye topladığı etleri sucuk yapmış

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILMADI

Ayrıca ele geçirilen etlerin, vatandaşların dini hassasiyetlerini sömürerek toplandığı, Kurban Bayramı'nın üstünden günler geçmesine karşın toplanan etlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığı belirlenmişti. Piyasa değeri o dönem yaklaşık 5 milyon lira olan etin, sucuk yapılması amacıyla Kayseri'deki bir et işleme tesisine gönderileceği de öne sürülmüştü.

Ayrıca 42 bin adet küçükbaş hayvan derisi topladığı belirlenen örgütün 4,5 ton sığır eti ve 3 ton bağırsak topladığı, 48 bin adet sucuk ürettiği meydana çıkmıştı.

Dün gözaltına alınan Kuytul çifti ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

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Tepki çeken görüntüler! Alparslan Kuytul
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Tepki çeken görüntüler! Alparslan Kuytul'un çocuklara bile tahammülü yok
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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