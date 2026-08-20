Adana'da düzenlenen 'Kuytulcular' operasyonunda gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un bir sohbet sırasında çocuklar yüzünden cemaati azarladığı anlar tekrar gündeme geldi. Tepki çeken görüntülerde Kuytul'un "Çocukları arka taraflara koymalısınız, ses yaptıklarını görüyorsunuz, seslenmiyorsunuz, seyrediyorsunuz." dediği anlar yer alıyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya istinaden Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmaya dün sabah 6 ilde toplam 49 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.

Tepki çeken görüntüler! Alparslan Kuytul'un çocuklara bile tahammülü yok

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüt üyeliği", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kuytul çifti de gözaltına alındı.

Tepki çeken görüntüler! Alparslan Kuytul'un çocuklara bile tahammülü yok

ÇOCUK SESİNE TAHAMMÜL EDEMEDİĞİ ANLAR TEKRAR GÜNDEMDE

Kamuoyunda sohbet videolarıyla tanınan Alparslan Kuytul'un geçtiğimiz yıl Kadir Gecesi'ndeki bir videosu yeniden gündem oldu. Kuytul'un, konuşma yaparken yükselen çocuk seslerine tahammül edemediği ve cemaati azarladığı anlar videoda yer aldı.

Kuytul'un cemaate yönelik, "Çocukları arka taraflara koymalısınız, ses yaptıklarını görüyorsunuz, seslenmiyorsunuz, seyrediyorsunuz. Bu çocukların vebali sizin boynunuza beni böyle konuşmak zorunda bıraktığınız için" demesi tepki çekti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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