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Baba oğulun cenazesinde acı detay! Dehşetten yaralı kurtulan anne böyle geldi

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Baba oğulun cenazesinde acı detay! Dehşetten yaralı kurtulan anne böyle geldi
Fotoğraf Başlığı Baba oğulun cenazesinde acı detay! Dehşetten yaralı kurtulan anne böyle geldi

Adana'da alacak verecek kavgasında Aytekin Fil ve kaçarken arabasına binen şahsın oğlunu öldüren Mehmet Nuri A. yakalandı. Baba oğulun cenazesine, olaydan yaralı kurtulan anne ise tekerlekli sandalyeyle katıldı.

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Dün saat 17.25 sıralarında Adana merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde Mehmet Nuri A. (46), alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Aytekin Fil (53) ve eşi Neslihan Fil'i (48) tabancayla vurdu.

ARACINA BİNEN GENCİ DE ÖLDÜRDÜ

Olay sırasında şüpheliye müdahale eden çiftin oğlu Sinan Fil (30) ise şüpheli kaçarken onun kullandığı otomobile bindi. Bunun üzerine Mehmet Nuri A., Sinan Fil'i de silahla kafasından vurdu. Şüpheli daha sonra Gürselpaşa Mahallesi'nde, 01 BT 263 plakalı otomobili terk edip kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba oğulun cenazesinde acı detay! Dehşetten yaralı kurtulan anne böyle geldi
Başlık ResmiBaba oğulun cenazesinde acı detay! Dehşetten yaralı kurtulan anne böyle geldi

BABA ÖLDÜ, ANNE YARALI

Şüphelinin araçta silahla vurduğu Sinan Fil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Aytekin Fil de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Fil ise yaralı olarak kaldırıldığı hastaneden bugün taburcu edildi.

Baba oğulun cenazesinde acı detay! Dehşetten yaralı kurtulan anne böyle geldi
Başlık ResmiBaba oğulun cenazesinde acı detay! Dehşetten yaralı kurtulan anne böyle geldi

CENAZEYE TEKERLEKLİ SANDALYEYLE KATILDI

Aytekin Fil ile Sinan Fil'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilirken yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenazenin alınmasının ardından Kabasakal mezarlığına getirilen baba ve oğlu, kılınan cenaze namazının ardından yan yana defnedildi. Cenazeye anne Neslihan Fil tekerlekli sandalye ile katılırken, yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Baba oğulun cenazesinde acı detay! Dehşetten yaralı kurtulan anne böyle geldi
Başlık ResmiBaba oğulun cenazesinde acı detay! Dehşetten yaralı kurtulan anne böyle geldi

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Nuri A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Baba oğulun cenazesinde acı detay! Dehşetten yaralı kurtulan anne böyle geldi
Başlık ResmiBaba oğulun cenazesinde acı detay! Dehşetten yaralı kurtulan anne böyle geldi
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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