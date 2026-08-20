Burak Özçivit'in yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in çekimleri başladı! Oyuncu kadrosunda kimler var?

TIMSBI Productions imzası taşıyan, iddialı yapım Güneşin Doğduğu Yer'in çekimleri başladı. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar belli oldu. Peki, Güneşin Doğduğu Yer dizisinin oyuncu kadrosunda kimeler var? Güneşin Doğduğu Yer dizisinin konusu ne?

Burak Özçivit, Kenan Kozan karakteriyle ekrana dönüyor Kenan Kozan karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit, dizinin adının yer aldığı klaketle kamera karşısına geçti. Özçivit'in yer aldığı özel video ile 'Güneşin Doğduğu Yer'in çekimlerinin başladığı duyuruldu. Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali’nin yönettiği dizide Sibel Taşçıoğlu ile Burak Özçivit ilk set gününde birlikte kamera karşısına geçti.

Almanya'da başlayıp Adana'nın sert ve tutkulu dünyasında devam edecek 'Güneşin Doğduğu Yer', etkileyici atmosferi, çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla eylül ayında perşembe akşamları seyirciyle buluşacak

Burak Özçivitin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yerin çekimleri başladı! Oyuncu kadrosunda kimler var?

PARTNERİ BEYZA GÜMÜLCİNE OLDU

Eylül ayında atv ekranında seyirci ile buluşmaya hazırlanan dizide Burak Özçivit’in partneri, Tina rolünü Beyza Gümülcine oldu. Almanya’da başlayıp Adana’nın sert ve tutkulu dünyasında devam edecek yeni dönem dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Gümülcine son olarak Yeraltı’nında avukat Hande’yi canlandırıyordu

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