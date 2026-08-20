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Yaşam

Film gibi olay! Kayıp oğlunu 7 yıl sonra buldu, öğrendiklerine inanamadı

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7 yıl önce kaybolan yüzde 80 engelli oğlunu şehir şehir aradıktan sonra İstanbul’da parkta bulan baba hayatını şokunu yaşadı. Oğlunun kimliğinin kaybolduğunu belirten Seyfettin Cengiz “Bunun adına şirket fabrika kurmuşlar, İstanbul’da şirketlere gittim böyle şirketler olmadığını gördüm, mağduruz” dedi. Baba Cengiz, oğlunun sağlık güvencesi ve ilaç konusunda mağduriyet yaşadığını anlatarak yardım istedi.

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Seyfettin Cengiz’in yüzde 80 engelli olan oğlu Muhammed Cengiz, 2018 yılında sırra kadem bastı. Oğlunu şehir şehir arayan baba Cengiz, 7 yıl sonra İstanbul’da bir parkta buldu. Baba Cengiz, oğlunun kayıp olduğu dönemde adına şirket ve fabrikalar kurulduğunu iddia ederek, yetkililerden yardım istedi.

Film gibi olay! Kayıp oğlunu 7 yıl sonra buldu, öğrendiklerine inanamadı
Başlık ResmiFilm gibi olay! Kayıp oğlunu 7 yıl sonra buldu, öğrendiklerine inanamadı

ADRESLERDEN ŞİRKET ÇIKMADI

Şirketlerin kayıtlı olduğu adresleri İstanbul'da araştırdığını belirten baba, bazı adreslerde şirket veya fabrika bulunmadığını, konuyla ilgili şikâyetçi olduğunu ifade etti. Soruşturma sürecinin henüz sonuçlanmadığını söyleyen Seyfettin Cengiz şirketlerde çalışan kişilerin SGK primlerinin ödendiğini ancak oğlunun sağlık güvencesi ve ilaç konusunda mağduriyet yaşadığını anlattı.

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“KİMLİĞİNİ ALMIŞLAR, ŞİRKET KURMUŞLAR”

Bir video çeken Cengiz, şöyle konuştu:

Oğlum kaybolmuştu, polise gittim kayıp ilanı verdim. 18’den büyük olduğu için ‘Müdahale edemiyoruz’ dediler. Babası olarak kendi imkanlarınla şehir şehir gezdim. İstanbul’da bir parkta buldum. Yüzde 80 engelli raporu var. Bunun adına şirket fabrika kurmuşlar, kimliğini almışlar. Yeni kimlik aldım, kimliği bende. Şikayette bulundum, halen neticeye varmadık. Sözde şirket sahipleri, çalışan kişiler oğlumun adına her ay bunların maaşları ödeniyor. Madem şirket sahibi bu çocuğun SSK’sı niye ödenmiyor. Madem böyle bir şey var bize şirketleri göstersinler. İstanbul’da şirketlere gittim böyle şirketler olmadığını gördüm. Biz mağduruz.

Film gibi olay! Kayıp oğlunu 7 yıl sonra buldu, öğrendiklerine inanamadı
Başlık ResmiFilm gibi olay! Kayıp oğlunu 7 yıl sonra buldu, öğrendiklerine inanamadı

Muhammed Cengiz'in adına yapılan şirket, fabrika, SGK ve diğer resmi işlemlerin kapsamlı şekilde araştırılmasını isteyen baba "Bu çocuk zaten kendisi rahatsız, ilaçlarını alamıyoruz. Devlet yetkililerinden yardım istiyoruz" diyerek yardım istedi.

Film gibi olay! Kayıp oğlunu 7 yıl sonra buldu, öğrendiklerine inanamadı
Başlık ResmiFilm gibi olay! Kayıp oğlunu 7 yıl sonra buldu, öğrendiklerine inanamadı
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Ağrı
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