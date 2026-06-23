Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'de Başkan Savaş Balçık, Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmalarının başladığını açıkladı. Saha zemini ve sulama sisteminin değişeceği, stadın daha güçlü aydınlatma ve daha yüksek ses sistemine sahip olacağı belirtildi.

Çorum FK'nin iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu, Süper Lig standartlarına uygun hale getiriliyor. Yenileme süreci kapsamında; zemin kaldırılarak, saha hibrit çim sistemiyle güçlendirilecek, sulama sistemi tamamen değiştirilecek ve kırık koltuklar yenilecek.

Çorum Şehir Stadyujmu'nda zemin yenileme çalışmaları

SES VE AYDINLATMA SİSTEMİ VE DEĞİŞİYOR

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Çorum FK, daha yüksek ses sistemi için bu alanda stadyumda büyük bir bakım çalışması yapacak. Taraftarın konforu için stadın aydınlatma sistemi de detaylı şekilde incelenecek.

Savaş Balçık Başkanı Savaş Balçık

"ÇORUM'A YAKIŞANI YAPACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yapan Balçık, "Şehir stadyumumuzu Süper Lig’e hazırlıyoruz. Sahamızdan tribünlerimize kadar kapsamlı bir yenileme süreci başlattık. Yapılan her yatırımın tek amacı var: Bizi Süper Lig’e taşıyan taraftarımızın daha konforlu bir stadyumda takımını desteklemesi. Çorum’umuza yakışanı yapacağız. Çünkü biz Anadoluyuz" ifadelerini kullandı.

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