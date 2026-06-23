Süper Lig'in yeni stadında son durum: Çünkü biz Anadoluyuz
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'de Başkan Savaş Balçık, Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmalarının başladığını açıkladı. Saha zemini ve sulama sisteminin değişeceği, stadın daha güçlü aydınlatma ve daha yüksek ses sistemine sahip olacağı belirtildi.
- Stadın zemini kaldırılarak hibrit çim sistemiyle güçlendirilecek ve sulama sistemi değiştirilecek.
- Kırık koltuklar yenilenecek ve daha yüksek ses sistemi için bakım yapılacak.
- Taraftar konforu için aydınlatma sistemi detaylı şekilde incelenecek.
- Çorum FK Başkanı Balçık, stadyumun Süper Lig'e hazırlandığını ve taraftarın daha konforlu bir stadyumda takımını desteklemesini amaçladıklarını belirtti.
Çorum FK'nin iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu, Süper Lig standartlarına uygun hale getiriliyor. Yenileme süreci kapsamında; zemin kaldırılarak, saha hibrit çim sistemiyle güçlendirilecek, sulama sistemi tamamen değiştirilecek ve kırık koltuklar yenilecek.
SES VE AYDINLATMA SİSTEMİ VE DEĞİŞİYOR
Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Çorum FK, daha yüksek ses sistemi için bu alanda stadyumda büyük bir bakım çalışması yapacak. Taraftarın konforu için stadın aydınlatma sistemi de detaylı şekilde incelenecek.
"ÇORUM'A YAKIŞANI YAPACAĞIZ"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yapan Balçık, "Şehir stadyumumuzu Süper Lig’e hazırlıyoruz. Sahamızdan tribünlerimize kadar kapsamlı bir yenileme süreci başlattık. Yapılan her yatırımın tek amacı var: Bizi Süper Lig’e taşıyan taraftarımızın daha konforlu bir stadyumda takımını desteklemesi. Çorum’umuza yakışanı yapacağız. Çünkü biz Anadoluyuz" ifadelerini kullandı.