TFF Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihli toplantısında 2026-2027 Sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. Ligde son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım oldu. Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş üçüncü, Trabzonspor ise dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig ekiplerinin 2026-2027 sezonu harcama limitlerini açıkladı.

EN FAZLA LİMİT GALATASARAY'DA

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligde son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım oldu. Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş üçüncü, Trabzonspor ise dördüncü sırada yer aldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

1 GALATASARAY A.Ş. 9.006.596.835

2 FENERBAHÇE A.Ş. 6.330.032.702

3 TRABZONSPOR A.Ş. 2.530.783.285

4 BEŞİKTAŞ A.Ş. 4.123.397.974

5 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 1.099.918.616

6 GÖZTEPE A.Ş. 678.239.611

7 SAMSUNSPOR A.Ş. 1.124.529.320

8 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1.817.301.750

9 TÜMOSAN KONYASPOR 1.101.846.407

10 KOCAELİSPOR 953.682.308

11 CORENDON ALANYASPOR 571.608.883

12 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 817.925.936

13 KASIMPAŞA A.Ş. 647.958.968

14 NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 805.716.149

15 İKAS EYÜPSPOR 801.174.603

16 ERZURUMSPOR 893.261.956

17 AMEDSPOR 893.261.956

18 ÇORUM FK 893.261.956

Harcama limitleri

Haberle İlgili Daha Fazlası