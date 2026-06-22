TFF, Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı
TFF Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihli toplantısında 2026-2027 Sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. Ligde son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım oldu. Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş üçüncü, Trabzonspor ise dördüncü sırada yer aldı.
- En fazla harcama limitine sahip takım Galatasaray oldu.
- Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş ise üçüncü sırada yer aldı.
- Harcama limitlerinin hesaplanma yöntemi TFF tarafından açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig ekiplerinin 2026-2027 sezonu harcama limitlerini açıkladı.
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EN FAZLA LİMİT GALATASARAY'DA
TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligde son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım oldu. Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş üçüncü, Trabzonspor ise dördüncü sırada yer aldı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:
1 GALATASARAY A.Ş. 9.006.596.835
2 FENERBAHÇE A.Ş. 6.330.032.702
3 TRABZONSPOR A.Ş. 2.530.783.285
4 BEŞİKTAŞ A.Ş. 4.123.397.974
5 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 1.099.918.616
6 GÖZTEPE A.Ş. 678.239.611
7 SAMSUNSPOR A.Ş. 1.124.529.320
8 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1.817.301.750
9 TÜMOSAN KONYASPOR 1.101.846.407
10 KOCAELİSPOR 953.682.308
11 CORENDON ALANYASPOR 571.608.883
12 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 817.925.936
13 KASIMPAŞA A.Ş. 647.958.968
14 NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 805.716.149
15 İKAS EYÜPSPOR 801.174.603
16 ERZURUMSPOR 893.261.956
17 AMEDSPOR 893.261.956
18 ÇORUM FK 893.261.956