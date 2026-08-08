İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! "Meydanı boş sanmayın, devlet burada" mesajı

Yasa dışı suçlarla mücadelenin kararlı bir şekilde süreceğini ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Uyuşturucu, sokak çeteleri ile mücadelede organize mücadele halkasını esas alıyoruz." dedi. Bakan Gürlek, "Asla meydanı boş sanmayın, devlet buradadır. Vatandaşının yanındadır" sözleri ile gereken her türlü adımın atılacağını vurguladı. Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Esenyurt'ta 800 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Büyükçekmece Adliyesi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek "Uyuşturucu, sokak çeteleri ile mücadelede organize mücadele halkasını esas alıyoruz. Sanal bahis, uyuşturucu ve sokak çetelerinde yeni bir boyuta geçeceğiz. Uluslararası adli yardımlaşmaya yoğunlaşacağız." sözlerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

"DEVLET BURADA"

Yasa dışı suçlarla mücadelede son durumu aktaran Bakan Gürlek "Asla meydanı boş sanmayın, devlet buradadır. Vatandaşının yanındadır" mesajını verdi.

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Son 6 ayda mücadeleyi esas alırsak, 81 ilde Şubat ve Temmuz’u baz alırsak binlerce operasyon gerçekleştirdik.

Herkesin hukuk önünde eşit olduğu bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.

ESENYURT'TA DEV UYUŞTURUCU OPERASYONU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, adliyede yaptığı açıklamada, Esenyurt'ta 800 kilo uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ!

Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecine verdikleri destek için MHP lideri Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür etti.

Bakan Çiftçi, "‘Terörsüz Türkiye’ teklifi kanun olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmiş olacak. Burada en büyük pay Cumhurbaşkanımıza ait" şeklinde konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası