Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe’de yeni dönem: Aziz Yıldırım talimatı verdi
Fenerbahçe'de Futbol AŞ ve yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararlar belli oldu. Ayda bir veya daha uzun aralıklarla gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantılarının, haftada en az bir kez yapılmasına karar verildi. Teknik Direktör İsmail Kartal ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin’in yürüttüğü hazırlık süreçleri de toplantı gündeminde yer aldı.
Özetle DinleFenerbahçe’de yeni dönem: Aziz Yıldırım talimatı v...
Kaydet
Spor 2 dk önce
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın talimatıyla yönetim kurulu toplantıları haftada en az bir kez yapılmaya başlandı.
- Toplantılarda futbol kamp ve hazırlık süreçleri, muhtemel transferler, projeler, ticari faaliyetler, finansal konular ve gelir oluşturma çalışmaları görüşüldü.
- Teknik Direktör İsmail Kartal ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in yürüttüğü hazırlık süreçleri de gündem maddeleri arasındaydı.
- Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu, 5 Temmuz'daki Avusturya kampı öncesinde takımla Topuk Yaylası'nda bir araya gelecek.
0:00 0:00
1x
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın talimatıyla, geçmiş dönemde ayda bir veya daha uzun aralıklarla gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantılarının, haftada en az bir kez yapılması kararlaştırıldı.
TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR
Sarı lacivertlilerde gerçekleştirilen toplantıda; futbol kamp ve hazırlık süreçleri, muhtemel transferler, projeler ve ticari faaliyetler, finansal konular ile gelir ve kaynak oluşturmaya yönelik çalışmalar görüşüldü.
HAZIRLIK SÜRECİ GÜNDEMDEYDİ
Teknik Direktör İsmail Kartal ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin’in yürüttüğü hazırlık süreçleri de toplantı gündemindeydi. Ayrıca 5 Temmuz'da yapılacak Avusturya kampı öncesinde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu Topuk Yaylası'nda takımla bir araya gelme kararı alındı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR