Fenerbahçe'de Futbol AŞ ve yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararlar belli oldu. Ayda bir veya daha uzun aralıklarla gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantılarının, haftada en az bir kez yapılmasına karar verildi. Teknik Direktör İsmail Kartal ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin’in yürüttüğü hazırlık süreçleri de toplantı gündeminde yer aldı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın talimatıyla, geçmiş dönemde ayda bir veya daha uzun aralıklarla gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantılarının, haftada en az bir kez yapılması kararlaştırıldı.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR

Sarı lacivertlilerde gerçekleştirilen toplantıda; futbol kamp ve hazırlık süreçleri, muhtemel transferler, projeler ve ticari faaliyetler, finansal konular ile gelir ve kaynak oluşturmaya yönelik çalışmalar görüşüldü.

İsmail Kartal

HAZIRLIK SÜRECİ GÜNDEMDEYDİ

Teknik Direktör İsmail Kartal ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin’in yürüttüğü hazırlık süreçleri de toplantı gündemindeydi. Ayrıca 5 Temmuz'da yapılacak Avusturya kampı öncesinde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu Topuk Yaylası'nda takımla bir araya gelme kararı alındı.

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