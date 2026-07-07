Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Trump ile ilgili yaptığı ortak basın açıklamasında, F-35 savaş uçaklarına ilişkin, "Bizler ABD ile bu konuyu daha önce de görüştük. Biz 5 uçağın da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize sözü var. "F-35 konusunda Liderler Zirvesi'nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum." dedi. ABD Başkanı Trump ise, "Türkiye'ye F-35'i vermekte çekincem yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili görüşme gerçekleştiriyor. İki lider, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, bir basın mensubunun F-35 sorusuna da cevap verdi.

"TRUMP'IN BİZE SÖZÜ VAR"

ABD Başkanı Trump'ın, NATO Zirvesi'ne gelmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen 'Erdoğan'ı mutlu edecek bir şey yapacağım' sözleriyle ilgili yönelik, "Sürprizin ne olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap veren Erdoğan, şunları söyledi:

"F-35 konusu bizim için yeni değil. Bizler ABD ile bu konuyu daha önce de görüştük. Biz 5 uçağın da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize sözü var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Trump'ın sözü var

Erdoğan, "Bu Liderler Zirvesi'ndeki görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum." ifadelerini kullandı.

"F-35 KONUSUNDA HAYIRLI BİR KARAR ÇIKACAĞINA İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 konusunda Trump'ın her zaman sözünün arkasında olduğunu belirterek, "F-35 konusunda Liderler Zirvesi'nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Trump'ın sözü var

"TÜRKİYE'YE F-35'İ VERMEKTE ÇEKİNCEM YOK"

ABD Başkanı Trump'ın F-35 sorusuna cevabı ise, "Neden olmasın? Türkiye'ye F-35'i vermekte çekincem yok. Erdoğan Türkiye'yi çok güçlü hale getirdi. İlk dönemimden de iyi halde." şeklinde oldu.

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