Ordu'nun Fatsa ilçesinde yer meselesi nedeniyle husumetli olduğu öne sürülen ağabeyi, yengesi ve yeğenine iş yerlerinin önünde tabancayla ateş açan şüpheli, aynı aileden üç kişinin ölümüne neden oldu. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde aile içinde uzun süredir devam ettiği öne sürülen yer anlaşmazlığı kanlı bitti. Ağabeyi, yengesi ve yeğenine iş yerlerinin önünde silahla saldıran şüpheli olay yerinden kaçarken, aynı aileden üç kişi öldü.

Kanlı infaz! Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürüp kaçtı

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİYİ VURDU

Olay, ilçenin Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabeyi ve ailesinin iş yerine araçla gelen M.G. (61), ağabeyini, yengesini ve yeğenini tabancayla vurdu. M.G., silahlı saldırısının ardından olay yerinden kaçtı. Saldırıda kurşunlar anne Emine Gülen (58), baba Mehmet Gülen (66) ve oğulları Resul Gülen'e (39) isabet etti.

Kanlı infaz! Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürüp kaçtı

HASTANEDEN PEŞ PEŞE ACI HABER…

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerde Resul Gülen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Emine ve Mehmet Gülen ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kanlı infaz! Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürüp kaçtı

Yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kanlı infaz! Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürüp kaçtı

Öte yandan polis ekipleri, aralarında yer meselesinden husumet bulunduğu iddia edilen ve saldırıyı gerçekleştiren M.G.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kanlı infaz! Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürüp kaçtı

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anına yönelik güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, M. Gülen'in ilk olarak ağabeyi, yengesi ve yeğeni ile kavga ettiği, sonrasında ise yeğeni, ağabeyi ve yengesini tabanca ile vurduğu anlar yer alıyor. Olayda, Emine Gülen'in başından vurulduğu görülüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası