Anadolu Ajansı
Süper Lig'den Suudi Arabistan'a: Miguel Crespo'nun yeni takımı belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de forma giyen Portekizli orta saha Miguel Crespo, Suudi Arabistan kulübü Al-Khaleej'e transfer oldu.
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Suudi Arabistan'ın Al-Khaleej takımı, RAMS Başakşehir'in Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı.
- Miguel Crespo ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
- 29 yaşındaki orta saha oyuncusu son 2 sezonda Başakşehir'de forma giydi.
- Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 26 maçta 2 gol kaydetti.
Suudi Arabistan'ın Al-Khaleej takımı, RAMS Başakşehir'in Portekizli futbolcusu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son 2 sezonda Başakşehir'de forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Miguel Crespo, RAMS Başakşehir ile geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 2 gol kaydetti.
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