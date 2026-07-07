TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Bursa Şubesi ev sahipliğinde, Dünya Küp Derneği (WCA) iş birliğiyle düzenlenen Rubik Küp Yarışması başarıyla gerçekleştirildi.

İki gün süren organizasyonda, farklı yaş gruplarından 83 yarışmacı, 7 farklı kategoride hız, dikkat ve problem çözme becerilerini sergileyerek kıyasıya mücadele etti. Yarışmalar boyunca sporcular, uluslararası WCA kuralları çerçevesinde performanslarını ortaya koyarken, organizasyon katılımcılar ve izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Bursa Summer 2026 Rubik Küp Yarışması EMO Bursa şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

EMO Bursa Şubesi olarak; analitik düşünme, algoritmik yaklaşım ve problem çözme becerilerini geliştiren bu tür etkinliklerin özellikle gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırdığına inanıyor, mühendislik kültürünü destekleyen sosyal ve teknik organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz.

Organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Dünya Küp Derneği temsilcilerine, hakemlere, gönüllülere ve yarışmaya katılan tüm sporculara teşekkür ediyor, derece elde eden yarışmacıları tebrik ediyoruz.

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