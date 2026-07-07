Türkiye, savunma sanayisinde son yıllarda yakaladığı üretim kapasitesi, ihracat başarısı ve yerli teknoloji hamlesiyle dünyanın yükselen güçleri arasındaki yerini sağlamlaştırıyor. Yeni fabrikalar, üretim üsleri, test merkezleri ve Ar-Ge kampüsleri peş peşe hayata geçirilirken, sektör temsilcileri büyümenin yalnızca üretim rakamlarıyla değil, bu yatırımların mühendislik kalitesiyle de değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre savunma sanayisinde inşa edilecek her tesis, standart bir sanayi yapısı olarak değerlendirilemez. Bu tesislerde kurulacak mekanik altyapılar, elektromekanik sistemler, enerji çözümleri, iklimlendirme sistemleri, yangın güvenliği, temiz oda uygulamaları ve kritik üretim alanları; geliştirilecek teknolojilerin verimliliğini, üretim sürekliliğini ve Ar-Ge kabiliyetini doğrudan etkiliyor. Proje aşamasında yapılacak bir mühendislik hatası ise yalnızca ekonomik kayıplara değil, stratejik projelerde zaman, kapasite ve operasyonel güvenilirlik kayıplarına da neden olabiliyor.

Savunma sanayisinde başarının yalnızca geliştirilen platformlarla değil, bu platformların üretileceği tesislerin doğru planlanması ve uluslararası standartlarda inşa edilmesiyle mümkün olduğu ifade ediliyor.

GENÇ MÜHENDİSLİK’TEN ANAHTAR TESLİM EPC YAKLAŞIMI

1996 yılından bu yana faaliyet gösteren Genç Mühendislik, anahtar teslim EPC (Engineering, Procurement & Construction) modeliyle mühendislik, tedarik, uygulama, test ve devreye alma süreçlerini tek merkezden yönetiyor. Şirket; savunma sanayi tesisleri, havacılık yapıları, yüksek teknoloji üretim merkezleri, veri merkezleri, enerji altyapıları ve kritik endüstriyel projelerde edindiği deneyimiyle yüksek güvenlik gerektiren yatırımların hayata geçirilmesinde çözüm ortağı olarak görev alıyor.

Yaklaşık otuz yıllık bilgi birikimini yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası projelere de taşıyan Genç Mühendislik, Türk mühendisliğinin kalite anlayışını ve uygulama gücünü farklı coğrafyalarda başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Savunma sanayisinin önündeki kritik sınav: Hızlı büyüme, doğru mühendislik

“DOĞRU MÜHENDİSLİK MİLLİ GÜVENLİĞİN BİR PARÇASIDIR”

Genç Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı İlker Alkun, savunma sanayisinin yalnızca geliştirilen platformlarla değil, bu platformların üretileceği tesislerle de güç kazandığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye bugün savunma sanayisinde dünyanın dikkatini çeken bir üretim gücüne ulaşmıştır. Bu başarının sürdürülebilir olması ise yalnızca geliştirilen sistemlere değil, bu sistemlerin üretileceği tesislerin uluslararası standartlarda planlanmasına bağlıdır.

Savunma sanayisi, ülkemizin bağımsızlığı ve milli güvenliği açısından stratejik bir alandır. Bu nedenle üretim tesisleri de sıradan yapılar olarak değerlendirilemez. Bugün projelendirme aşamasında gözden kaçan küçük bir detay, yarın milyonlarca dolarlık üretim kaybına, Ar-Ge süreçlerinde aksamalara ve kritik projelerde gecikmelere neden olabilir.

Biz Genç Mühendislik olarak, yalnızca bina inşa etmiyoruz. Fikir aşamasından başlayarak mühendislik, tedarik, uygulama, test ve devreye alma süreçlerinin tamamını yönetiyor; savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu güvenilir üretim altyapılarını oluşturuyoruz. Doğru mühendislik artık bir tercih değil, milli bir sorumluluktur.”

GELECEĞİN SAVUNMA SANAYİSİ BUGÜNDEN İNŞA EDİLİYOR

Alkun, Türkiye’nin savunma sanayisindeki büyümesini sürdürülebilir kılmanın yolunun yalnızca yeni yatırımlardan değil, bu yatırımların uluslararası standartlarda planlanmasından geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Güçlü savunma sanayisi; güçlü mühendislik, doğru planlama ve geleceği öngören altyapılarla inşa edilir. Çünkü bu tesislerde üretilecek her teknoloji doğrudan ülkemizin güvenliğine, rekabet gücüne ve geleceğine hizmet etmektedir. Türkiye’nin mühendislik kabiliyetini uluslararası projelerde temsil etmekten gurur duyuyor, bilgi birikimimizi dost ve müttefik ülkelerin stratejik yatırımlarına taşımaya devam ediyoruz.”

Genç Mühendislik Hakkında

1996 yılından bu yana faaliyet gösteren Genç Mühendislik İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.; mühendislik, tedarik, uygulama, test ve devreye alma süreçlerini tek çatı altında yöneten uluslararası bir EPC yüklenicisidir.

Savunma sanayisi tesisleri, askeri yapılar, havacılık tesisleri, yüksek teknoloji üretim merkezleri, veri merkezleri, enerji altyapıları, raylı sistemler ve kritik endüstriyel tesislerde anahtar teslim çözümler sunan şirket, yaklaşık 30 yıllık mühendislik deneyimiyle Türkiye’de ve yurt dışında yüksek katma değerli projeler gerçekleştirmektedir.

Genç Mühendislik, yatırımın ilk fizibilite çalışmalarından işletmeye alma süreçlerine kadar tüm aşamaları tek merkezden yöneterek; güvenli, sürdürülebilir ve uluslararası standartlarda üretim altyapıları inşa etmektedir. Şirket, Türk mühendisliğinin bilgi birikimini ve uygulama gücünü küresel ölçekte temsil etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Haberle İlgili Daha Fazlası