12 Ağustos 2026'da gerçekleşecek tam Güneş tutulması için geri sayım sürerken, gökyüzü meraklıları tutulmanın hangi ülkelerden izlenebileceğini ve Türkiye'den gözlemlenip gözlemlenemeyeceğini araştırıyor. Uzun yıllar sonra yaşanacak bu önemli gök olayı öncesinde tutulmaya ilişkin tüm ayrıntılar netleşti.

2026 yılının en dikkat çeken gök olaylarından biri olarak gösterilen tam Güneş tutulması, milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Tutulmanın görüleceği bölgeler ve süresi merak ediliyor. İşte 12 Ağustos 2026 tam Güneş tutulmasına ilişkin merak edilenler…

12 AĞUSTOS 2026 GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek tam Güneş tutulması, Avrupa ana karasında 1999 yılından bu yana görülecek ilk tam Güneş tutulması olacak. Ay'ın Güneş'i tamamen örteceği bu gök olayı; Rusya'nın kuzeydoğusu, Grönland, İzlanda'nın batısı ve İspanya'nın kuzeyi başta olmak üzere belirli bölgelerden tam olarak izlenebilecek. Bu bölgelerde bulunan gözlemciler, Güneş'in tamamen kapanmasıyla birlikte kısa süreliğine gündüzün geceye dönüştüğü anlara tanıklık edebilecek.

Türkiye ise bu kez Güneş tutulmasının tam olarak görüleceği bölgenin dışında kalıyor. Astronomik hesaplamalara göre tutulmanın en önemli anları Türkiye'de akşam saatlerine, güneş battıktan sonraki zamana denk geliyor. Bu nedenle 12 Ağustos 2026'daki tam Güneş tutulması ülkemizden ne tam ne de parçalı olarak izlenebilecek.

12 Ağustos 2026 Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

2026 TAM GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 yılındaki tam Güneş tutulması 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.00-21.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulmanın tamamı yaklaşık iki saat sürecek olsa da Ay'ın Güneş'i tamamen örttüğü tam tutulma evresi, gözlem yapılan noktaya bağlı olarak yaklaşık 2 dakika devam edecek. En uzun gözlem süresi, tutulmanın merkezine yakın bölgelerde yaşanacak.

Tutulma Avrupa'nın batısında akşam saatlerinde gerçekleşeceği için özellikle İspanya'da Güneş batımına yakın saatlerde izlenebilecek. Uluslararası astronomi kuruluşları, gözlem yapmak isteyenlerin bulutsuz hava koşullarına sahip bölgeleri tercih etmelerini ve tutulma saatlerini önceden kontrol etmelerini öneriyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası