NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye programı netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen zirve için başkente ulaşan Trump, resmi temaslarına 7 Temmuz Salı günü başladı. Trump ne zaman gidecek, ABD'ye ne zaman dönecek merak edilirken zirveye dair detaylar da sorgulanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak, 7 Temmuz Salı günü saat 13.50'de Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi dolayısıyla Türkiye'ye gelen Trump'ı havalimanında resmi törenle karşıladı.

Karşılama töreninde iki lider bir süre sohbet ederken, Trump Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" sözleriyle selamladı. Resmi karşılamanın ardından Erdoğan ve Trump, Şeref Salonu'na geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Peki, Trump ne zaman gidecek, ABD'ye ne zaman dönecek?

Trump ne zaman gidecek? Donald Trumpın NATO Zirvesi Ankara programı belli oldu

TRUMP NE ZAMAN GİDECEK?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti iki günlük NATO Zirvesi programı kapsamında devam ediyor. Beyaz Saray tarafından açıklanan programa göre Trump 8 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştireceği NATO Liderler Toplantısı, ikili temaslar ve basın toplantısının ardından Ankara'dan ayrılacak.

Trump'ın Ankara programı, NATO Zirvesi kapsamındaki resmi görüşmelerini tamamlamasının ardından sona erecek.

Trump ne zaman gidecek? Donald Trumpın NATO Zirvesi Ankara programı belli oldu

TRUMP'IN NATO ZİRVESİ ANKARA PROGRAMI

Ankara'daki temaslarına resmi karşılama programıyla başlayan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği ikili görüşmenin ardından zirve kapsamındaki diplomatik temaslarını sürdürecek.

8 Temmuz Çarşamba günü ise NATO Liderler Zirvesi'nin resmi karşılama törenine katılacak olan Trump, liderlerin aile fotoğrafı çekiminde yer aldıktan sonra NATO Liderleri Çalışma Toplantısı'nda diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek.

Program kapsamında ABD Başkanı'nın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Günün sonunda ise düzenleyeceği basın toplantısıyla Ankara temaslarını değerlendirecek.

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