Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından düzenlenen Bitirme Projeleri Sergisi (BPS) 2026 kapsamında gerçekleştirilen Bursa Yerel Sergisi, üniversitelerde öğrenim gören genç mühendis adaylarını akademi ve sanayi temsilcileriyle bir araya getirdi. Sergi, 4 Temmuz 2026 tarihinde Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. EMO Bursa Şubesi'nin ev sahipliği yaptığı sergide 22 proje ve 49 öğrenci yer aldı.

Elektrik, elektronik, biyomedikal ve kontrol mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin hazırladığı bitirme projelerinin sergilendiği etkinlik, EMO Bursa Şube Başkanı Burak Özgen ile EMO Başkanı Mahir Ulutaş'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

EMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Özgen, EMO Bursa Şubesinin akademik çalışmaları desteklemeyi temel çalışma anlayışlarından biri olarak benimsediğini ifade etti. Şube tarafından düzenlenen sempozyum ve teknik etkinliklerle akademik çalışmaları sanayiyle buluşturduklarını belirten Özgen, Bursa'nın güçlü sanayi altyapısının BPS aracılığıyla üniversite-sanayi-meslek odası iş birliğini bir kez daha somutlaştırdığını vurguladı. Özgen, serginin düzenlenmesinde emeği geçen Düzenleme ve Yürütme Kurullarına, akademisyenlere, danışman öğretim üyelerine, EMO Bursa Şubesi çalışanlarına ve projeleriyle sergide yer alan genç mühendislere teşekkür etti.

EMO Başkanı Mahir Ulutaş ise BPS'nin bilgi paylaşımını ve takım çalışmasını esas alan bir anlayışla düzenlendiğini belirterek projelerin bu nedenle yarıştırılmadığını, her birinin değerli görüldüğünü ifade etti. Tüm projelerin Bitirme Projeleri Özet Kitabı'nda yer alacağını belirten Ulutaş, BPS'nin önümüzdeki yıllarda daha fazla ilde düzenlenmesini ve Odaya ulaşan projelerin ortak bir veri tabanında toplanmasını hedeflediklerini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından davetliler sergi alanını gezerek projeleri inceledi. Genç mühendis adayları ise elektrik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, biyomedikal ile kontrol ve otomasyon mühendisliği alanlarında hazırladıkları projeleri tanıtarak ziyaretçilere teknik bilgiler aktardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası