Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. Haziran ayında sınava giren yüz binlerce öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) erişime açtığı sonuç ekranı üzerinden puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenmeye başladı.. Peki, LGS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? Sonuç ekranına erişim nasıl sağlanır?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları saat 10.00 itibariyle açıklandı. 13 Haziran'da gerçekleştirilen sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bini aşkın okulda, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde uygulandı. Sınava 1 milyondan fazla öğrenci katıldı. LGS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, aldıkları puanlara göre lise tercih sürecine başlayacak. Öğrenciler tercihlerini 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ile boş kontenjanlar ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS'DE TAM PUAN ALAN ÖĞRENCİ SAYISI

Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği merkezi sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı.

LGS 2026 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, "meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek. LGS sonuçları Meb.gov.tr'nin yanı sıra EBA üzerinden de sorgulanabilecek. Adaylar T.C Kimlik no ve diğer bilgileri ile giriş yaparak sonuçlara detayları görüntüleyebilecek.

MEB.gov.tr LGS sonucu sorgulama ekranı açıldı! LGS sonuçları nasıl öğrenilir?

LGS TERCİH SÜRECİ İÇİN ÖĞRENCİ VE VELİLERE YÖNELİK KILAVUZ

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından, LGS tercih sürecinde hazırlıklara ilişkin ailelere ve öğrencilere kapsamlı bilgiler verilmesi amacıyla hazırlanan kılavuz yayımlandı.

"Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu"nda yerleştirme takvimi, yerleştirme türleri tablosu, tercih sistemi, okul türleri, tercih işlemleri ve tercih işlemlerine ilişkin öneri ile hatırlatmalar gibi detaylı başlıklar yer alıyor.

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