"Meb.gov.tr neden açılmıyor, çöktü mü" soruları gündemde. MEB LGS sonuç ekranı (mebsonuc.meb.gov.tr) yüklenmiyor sorunları sonuçların açıklanmasının ardından öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. LGS sonuç ekranına erişmeye çalışan bazı kullanıcılar yoğunluk nedeniyle sayfanın açılmadığını veya hata verdiğini bildirirken, gözler Milli Eğitim Bakanlığından gelecek açıklamalara çevrildi.

2026 LGS sonuçları açıklandı. Öğrenci ve veli meb.gov.tr ile sonuç sorgulama ekranına giriş yapmaya çalışıyor. Yoğun ziyaretçi trafiği nedeniyle bazı kullanıcılar sayfanın açılmadığını, erişim hatası aldığını veya sistemin yavaş çalıştığını belirtirken, "meb gov tr çöktü mü?", "meb gov tr neden açılmıyor?" soruları da arama motorlarında öne çıkmaya başladı.

MEB.GOV.TR NEDEN AÇILMIYOR?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından sisteme aynı anda milyonlarca kullanıcının giriş yapmaya çalışması nedeniyle meb.gov.tr ve sonuç sorgulama ekranında erişim yoğunluğu yaşanabiliyor. Bu durum bazı kullanıcıların sayfaya ulaşamamasına, bağlantı hatası almasına veya sistemin normalden daha yavaş çalışmasına neden olabiliyor.

Yoğunluğun azalmasıyla birlikte sistemin yeniden normal hızda hizmet vermesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaşanan erişim sorununa ilişkin resmi bir teknik arıza açıklaması henüz yapılmadı. Erişim sorununun kullanıcı trafiğinden yaşandığı düşünülüyor.

Meb gov tr neden açılmıyor? MEB LGS sonuç ekranı erişim sorunu

MEB LGS SONUÇ EKRANI ERİŞİM SORUNU

LGS sonuç ekranı, sonuçların açıklandığı ilk dakikalarda yoğun ziyaretçi trafiği nedeniyle bazı kullanıcılarda geç yüklenebiliyor veya hata verebiliyor. Özellikle milyonlarca öğrencinin aynı anda sisteme giriş yapması sunucular üzerinde yoğunluk oluşturabiliyor.

Sayfaya erişemeyen adayların kısa süre sonra yeniden giriş yapmayı denemeleri, farklı bir tarayıcı kullanmaları veya sayfayı yenileyerek tekrar giriş yapmaları öneriliyor. Yoğunluğun azalmasının ardından erişimin normale dönmesi bekleniyor.

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