Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları ardından EBA sistemi bir kez daha gündeme geldi. Sonuçların açıklanmasının ardından binlerce adayın aynı anda sisteme giriş yapması nedeniyle zaman zaman erişim yoğunluğu yaşanabiliyor. Bu nedenle adayların, herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için EBA hesaplarına önceden giriş yaparak şifrelerini kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Peki, LGS sonuçları EBA üzerinden nasıl öğrenilir? EBA tek kullanımlık şifre ile sisteme giriş nasıl olur?

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan sonuçlarla birlikte yüz binlerce öğrenci, puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenerek lise tercih sürecine ilk adımı atacak. Adaylar, sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden sorgulayabilecek. Peki, EBA şifresi nasıl alınır? EBA tek kullanımlık şifre ile sisteme giriş yapmanın adımları neler?

LGS sonuçları için EBA şifresi nasıl alınır? EBA tek kullanımlık şifre ile sisteme giriş



EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

eba.gov.tr adresine giriş yapınız ve veli girişine tıklayınız.

Tercih ettiğiniz yöntemle EBA girişinizi yapınız.

EBA’ya giriş yaptıktan sonra Sağ üste isminizin yanında olan küçük üçgene tıklayınız ve Öğrenci Şifre(Veli) Seçeneğini işaretleyiniz.

Tek kullanımlık şifre oluştur düğmesine basınız.

Gelen tek kullanımlık şifreyi not ediniz. Sonrasında şifre alacak başka çocuğunuz yok ise sistemden çıkış yapınız.

Adresine tekrar giriş yaparak bu kez öğrenci girişini tıklayınız.

Öğrenci TC kimlik numarasını yazarak Not ettiğiniz tek kullanımlık şifreyi giriniz.

Gelen ekranda aklınızda kalacak bir şifre oluşturunuz. Öğrenciye ait e-posta adresi veya cep telefonu yok ise kendi e-posta adresinizi ve cep telefonunuzu yazınız. En son şifre oluşturunuz düğmesine basınız.

Artık TC numaranız ve oluşturduğunuz şifre ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

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