Bir yanda ABD Başkanı Trump’ın baskısıyla değişen kırmızı kart kuralları, diğer yanda Arjantin’i yakın takibe alan FBI’ın başlattığı 300 milyon dolarlık kara para ağı futbolu gölgede bıraktı...

Milyarlarca insanın nefesini tutarak izlediği 2026 Dünya Kupası’nda heyecan sürerken futbol dünyası eşi benzeri görülmemiş skandallarla sarsıldı.

Avrupa Parlamentosu (AP), siyasi baskılara boyun eğdiği gerekçesiyle FIFA Başkanı Gianni İnfantino hakkında resmî soruşturma başlatılması için düğmeye basarken; ABD’de FBI, Arjantin Futbol Federasyonu’nun 300 milyon dolarlık şüpheli para trafiğini mercek altına aldı. AP, Donald Trump yönetiminin FIFA’ya baskı yaparak ABD’li forvet Folarin Balogun’un kırmızı kart cezasını askıya aldırdığı iddiasıyla ayağa kalktı. 70’ten fazla AP üyesi Trump’a verilen FIFA Barış Ödülü’nün acilen geri alınması için çağrıda bulundu.

Infantino ve Arjantin'e kıskaç! Dünya Kupası, tarihinin en büyük şaibelerinden biriyle çalkalanıyor

ADALETİ ÇARPITTINIZ

AP Üyesi Barry Andrews kırmızı kartın askıya alınması kararını “Bir rezalet ve adaletin çarpıtılması” sözleriyle eleştirirken Eski UEFA Direktörü William Gaillard ise yaşananları tüzüğe aykırı dev bir skandal olarak yorumladı. Yeşil sahadaki kriz sadece Avrupa ile sınırlı kalmadı. 2026 Dünya Kupası’nda Mısır’ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdıran Arjantin, saha dışında FBI kıskacına girdi. ABD Adalet Bakanlığı ve FBI, Arjantin Futbol Federasyonu’nun (AFA) ticari faaliyetleri üzerine devasa bir mali soruşturma yürütüyor. Gözler, bizzat AFA Başkanı Chiqui Tapia ve Pablo Toviggino’nun yönettiği Miami merkezli TourProdEnter LLC adlı şirkete çevrildi.

ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ

Temelleri 2025 yılında atılan bu soruşturma kapsamında, Amerikan finans sistemi aracılığıyla 300 milyon doları aşan bir para trafiği iddiasının döndüğü ifade edildi. İddialara göre, Citibank, Bank of America ve JP Morgan gibi beş farklı dev bankadaki hesaplardan akan fonların nereye harcandığı meçhul. Kayıtlardaki 260 milyon dolarlık gelirin sadece küçük bir kısmı federasyonun resmî giderleriyle eşleşebildi. Geri kalan on milyonlarca doların akıbeti araştırılırken, kara para aklama şüpheleri üzerine eski Javier Milei hükümeti yetkililerinin de tanık sıfatıyla ifadeye çağrılması bekleniyor. Arjantin’e elenen Mısır da “Messi için bizi harcadılar” isyanında bulunmuştu.

Infantino ve Arjantin'e kıskaç! Dünya Kupası, tarihinin en büyük şaibelerinden biriyle çalkalanıyor

ETİK KURUL’A SEVK EDİLECEK

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘ricasıyla’ Balogun’un kırmızı kartının askıya alınmasındaki rolü sebebiyle FIFA Başkanı Gianni Infantino, siyasi tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle Olimpiyat Etik Kuruluna sevk edilecek.

ÖDÜLÜ GERİ ALIN

Başkan Gianni İnfantino, FIFA tarihinde ilk defa ABD Başkanı Donald Trump’a “FIFA Barış Ödülü” takdim etmişti. Nobel Ödülü’nü alamayan Trump, böylece muradına ermişti. AP üyeleri, FIFA’ya “Ödülü geri alın” çağrısı yaptı.

KIRMIZI KART OLAYI: NE OLMUŞTU?

ABD’li forvet Folarin Balogun, Bosna Hersek ile yapılan maçta VAR uyarısı sonrasında ‘sert hareketi’ sebebiyle kırmızı kartla oyundan atılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni İnfantino’yu arayarak ‘kararın incelenmesi’ ricasında bulunmuş, FIFA da kartın askıya alındığını duyurmuştu. Belçika, son 16 turunda Balogun’lu ABD’yi 4-1 yenerek elemeyi başarmıştı.

Infantino ve Arjantin'e kıskaç! Dünya Kupası, tarihinin en büyük şaibelerinden biriyle çalkalanıyor

COLLİNA SAVUNDU: PENALTI YOK SARI GÖRMELİYDİ

FIFA Hakem Kurulu Başkanı Pierluigi Collina, tartışmalı Arjantin-Mısır maçıyla ilgili olarak “Bu maçta hakemin yanlış bir kararı yok. Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan, Salah’ın pozisyonuna penaltı diyor ama Salah kendini yere attığı için sarı kart görmeliydi” ifadelerini kullandı.

MISIR HOCAYI BIRAKMADI: HASSAN İLE DÖRT YIL DAHA

Mısır Futbol Federasyonu (EFA), millî takımın Dünya Kupası’nda ortaya koyduğu başarılı performansın ardından teknik direktör Hossam Hassan’ın sözleşmesini dört yıl daha uzattı. 59 yaşındaki teknik adam, daha önce yaptığı bir açıklamada Şubat 2026’dan bu yana millî takımla sözleşmesiz çalıştığını dile getirmişti.

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