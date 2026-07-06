ABD Başkanı Donald Trump, ABD Milli Takımı futbolcusu Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. FIFA Başkanı Infantino'dan yalnızca pozisyonun yeniden incelenmesini istediğini söyleyen Trump, karara müdahale etmediğini savundu.

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Bosna-Hersek arasında oynanan Dünya Kupası son 32 turu maçında kırmızı kart gören Folarin Balogun'un durumuyla ilgili FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştüğünü doğruladı.

Trump, söz konusu pozisyonun kırmızı kart gerektirmediğini düşündüğünü belirterek, "Sadece incelenmesini talep ettim. Bu kasıtlı bir saldırı değildi. Koşu sırasında yaşanan bir çarpışmaydı" ifadelerini kullandı.

Pozisyonun faul olarak değerlendirilmesini doğru bulmadığını dile getiren ABD Başkanı, "Sporu iyi bilirim. Bana göre bu pozisyon ne kırmızı kartlık ne de kural ihlali sayılabilecek bir olaydı" dedi.

Trump, Infantino ile görüşmesini doğruladı! "Sadece inceleme istedim"

Kırmızı kart gören bir oyuncunun sonraki maçta forma giyemeyeceğini o sırada öğrendiğini söyleyen Trump, bunun adil olmadığını düşündüğünü ifade etti.

FIFA'ya herhangi bir talimat vermediğini vurgulayan Trump, "Sadece görüşümü paylaştım. Kararın nasıl verileceğini söylemedim. Zaten nihai kararı tek bir kişinin değil, ilgili kurulun verdiğine inanıyorum" diye konuştu.

TARTIŞMALI KARAR

ABD'li golcü Folarin Balogun, 1 Temmuz'da Bosna-Hersek ile oynanan Dünya Kupası son 32 turu karşılaşmasında Tarik Muharemovic'e yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Daha sonra FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle erteleme kararı aldı. Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FIFA'ya teşekkür ederek "Büyük bir adaletsizlik düzeltildi" ifadelerini kullanmıştı.

Karar, ABD'nin son 16 turundaki rakibi Belçika cephesinde tepkiyle karşılandı. Belçika Futbol Federasyonu, cezanın ertelenmesinin FIFA Disiplin Talimatı'nın 66.4 maddesiyle bağdaşmadığını savunarak, turnuvadaki adil rekabetin korunması için tüm hukuki seçenekleri değerlendirdiklerini açıkladı.

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