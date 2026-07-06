Hafta sonu etkili olan serin ve yağışlı hava yerini yeniden sıcaklara bırakıyor. Uzmanlara göre hafta sonundan itibaren sıcaklıklar yurt genelinde yaklaşık 5 derece artacak, bazı bölgelerde termometreler yeniden 40 dereceye yaklaşacak.

Geçtiğimiz hafta Avrupa üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle birçok kentte hissedilen sıcaklıklar 40 dereceye kadar yükselmişti. Hafta sonu etkili olan rüzgar ve sağanak yağışlarla birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanırken, yeni bir sıcak hava dalgası için uyarı geldi.

Meteoroloji değerlendirmelerine göre yeni haftada hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Ancak hafta sonuna doğru yurt genelinde sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.

Uzmanlar, termometrelerin birçok bölgede ortalama 5 derece artacağını ve bazı illerde sıcaklıkların yeniden 40 derece sınırına yaklaşacağını belirtiyor.

İSTANBUL'DA ÖNCE YAĞMUR, SONRA SICAK

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Avrupa'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgalarının Türkiye'yi de etkilemeye devam edeceğini söyledi.

Çalışkan, hafta sonuyla birlikte yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olacağını belirterek, İstanbul'da sıcaklıkların yeniden 35-36 derece seviyelerine çıkacağını ifade etti.

Öte yandan İstanbul'da perşembe günü kısa süreli sağanak yağış geçişleri beklenirken, akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle serin havanın hissedilmeye devam edeceği kaydedildi.

"İSTANBUL 30-31 DERECEYE TEKRAR GELDİ"

Öte yandan sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul'daki hava durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Şen, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da perşembe gününe kadar yağış yok. Önümüzdeki 2 gün Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışlar görülecek. İstanbul 30-31 dereceye tekrar geldi. Batı ve İç Anadolu bölgeleri pazar gününden itibaren yeni bir aşırı sıcak dalgaya girecek."

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