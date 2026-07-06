Ümraniye'de bir sitenin üzerinden geçen yüksek gerilim hattının kopması paniğe neden oldu. Kıvılcımların düşmesiyle çıkan yangında bir kişi hafif yaralanırken, park halindeki bir araç da zarar gördü.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde hava sıcaklıklarının etkisiyle kopan yüksek gerilim hattı korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Olay, Tatlısu Mahallesi Şehit Burak Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan 378 dairelik bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin üzerinden geçen yüksek gerilim hattı koptu. Hattan düşen kıvılcımlar kısa sürede ağaçlık alanda yangına yol açtı.

Yaşanan olayda site sakini Korhan Yıldırım'ın vücudunda birinci derece yanıklar oluşurken, hattın altında park halinde bulunan bir otomobil de hasar gördü.

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"ALTINDA ÇOCUKLAR OLABİLİRDİ"

Site Müdürü İlyas Karadoğan, yüksek gerilim hattıyla ilgili daha önce de yetkililere başvurduklarını ancak sorunun çözülmediğini öne sürdü.

Karadoğan, yaklaşık 20 yıldır sitede görev yaptığını belirterek, hattın ek yapılan bölümden koptuğunu söyledi.

"Yaralımız var, araçlarda hasar oluştu. Çok üzücü bir durum. Altında çocuklar olabilirdi. Tellerin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz" diyen Karadoğan, yaklaşık 6 ay önce de aynı konuda başvuruda bulunduklarını ancak hattın yüksek gerilim ana hattı olduğu gerekçesiyle kaldırılmadığını ifade etti.

Hattın kopmasıyla birlikte büyük bir gürültü duyulduğunu, elektriklerin kesildiğini ve site sakinlerinin panikle dışarı çıktığını anlatan Karadoğan, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

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