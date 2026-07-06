Beşiktaş, milli yıldız Salih Özcan transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların, tecrübeli orta saha oyuncusuyla 3+1 yıllık anlaşma sağladığı ve yıllık ücretinin 2 milyon euro olacağı öğrenildi.

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, bir süredir gündeminde yer alan milli futbolcu Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı yönetimin, deneyimli orta saha oyuncusuyla yapılan görüşmelerde anlaşma sağladığı öğrenildi.

MAAŞI BELLİ OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Salih Özcan ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Tecrübeli futbolcunun, siyah-beyazlı ekipten yıllık net 2 milyon euro kazanacağı belirtilirken, sözleşme evraklarının da oyuncuya iletildiği ifade edildi.

28 yaşındaki ön libero, formasını giydiği Borussia Dortmund ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservis bedeli olmadan Beşiktaş kadrosuna katılmaya hazırlanıyor. Orta sahadaki mücadeleci yapısı ve tecrübesiyle dikkat çeken Salih Özcan'ın, siyah-beyazlıların yeni sezon planlamasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Salih Özcan transferiyle orta saha rotasyonuna önemli bir takviye yapmayı hedefliyor.

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