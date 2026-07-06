Beşiktaş'ta operasyon tamam! 3+1 yıllık sözleşme imzaladı, işte milli yıldızın alacağı maaş
Beşiktaş, milli yıldız Salih Özcan transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların, tecrübeli orta saha oyuncusuyla 3+1 yıllık anlaşma sağladığı ve yıllık ücretinin 2 milyon euro olacağı öğrenildi.
- Beşiktaş, Salih Özcan ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
- Salih Özcan, Beşiktaş'tan yıllık net 2 milyon euro kazanacak.
- Sözleşme evrakları oyuncuya iletildi.
- 28 yaşındaki ön libero, Borussia Dortmund'dan bonservis bedeli olmadan Beşiktaş'a katılacak.
- Salih Özcan'ın, Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, bir süredir gündeminde yer alan milli futbolcu Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı yönetimin, deneyimli orta saha oyuncusuyla yapılan görüşmelerde anlaşma sağladığı öğrenildi.
MAAŞI BELLİ OLDU
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Salih Özcan ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Tecrübeli futbolcunun, siyah-beyazlı ekipten yıllık net 2 milyon euro kazanacağı belirtilirken, sözleşme evraklarının da oyuncuya iletildiği ifade edildi.
Beşiktaş'ın transfer bombaları yolda: Taraftar mest olacak!
28 yaşındaki ön libero, formasını giydiği Borussia Dortmund ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservis bedeli olmadan Beşiktaş kadrosuna katılmaya hazırlanıyor. Orta sahadaki mücadeleci yapısı ve tecrübesiyle dikkat çeken Salih Özcan'ın, siyah-beyazlıların yeni sezon planlamasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Salih Özcan transferiyle orta saha rotasyonuna önemli bir takviye yapmayı hedefliyor.