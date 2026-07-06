Anadolu Ajansı
Diyarbakır'da korkunç olay! Su kuyusundan ceset çıktı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Cuma A., yakınlarının yaptığı arama sonucu evinin önündeki su kuyusunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz adamın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Özetle DinleDiyarbakır'da korkunç olay! Su kuyusundan ceset çı...
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3. Sayfa 2 dk önce
Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Akçaörten Mahallesi'nde yakınlarından haber alınamayan Cuma A.'nın cesedi, evin önündeki su dolu kuyuda bulundu.
- Yakınları Cuma A.'dan haber alamayınca arama başlattı.
- Arama çalışmaları sırasında evin önündeki kuyu dikkat çekti.
- Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
- Talihsiz adamın cesedi 4 metre derinliğindeki su dolu kuyudan çıkarıldı.
- Cenaze otopsi için morga kaldırıldı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Akçaörten Mahallesi'nde yaşayan Cuma A'dan haber alamayan yakınları, evin çevresinde arayamaya başladı.
CESEDİ KUYUDAN ÇIKTI
Arama çalışmaları esnasında evin önündeki kuyu dikkat çekti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Talihsiz adamın cesedi 4 metre derinliğindeki su dolu kuyudan çıkarıldı.
Cenaze, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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