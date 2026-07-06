Komedyen olarak tanınan Tuba Ulu'nun stand-up gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman'a yönelik sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcılık, Ulu'nun cezalandırılmasını talep ederken, mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Komedyen olarak tanınan Tuba Ulu'nun bir stand-up gösterisinde Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılan Ulu, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Mahkemede söz alan Ulu, Türkiye'nin birçok ilinde sahne aldığını ifade ederek, yaptığı gösterilerde kimseyi hedef alma niyeti taşımadığını söyledi. Ulu, "Yaptığım şaka ve hicivde hiç kimseyi aşağılamak ya da değerlerine hakaret etmek gibi bir amacım olmadı. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

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SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı ise ifade özgürlüğünün suç teşkil eden söylemleri kapsamadığını belirtti.

Savcılık mütalaasında, stand-up gösterisindeki ifadelerin kadın cinsiyetini aşağılayıcı nitelikte olduğu ve kamu barışını bozabilecek özellik taşıdığı değerlendirilerek, Tuba Ulu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan cezalandırılması talep edildi.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Tuba Ulu hakkında soruşturma, Kanuni Sultan Süleyman'a ilişkin ifadelerinin ardından başlatılmış; gözaltına alınan komedyen daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık, Ulu'nun 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ediyor.

TUBA ULU NE DEMİŞTİ?

Ulu, bir stand-up gösterisinde sahneye çıkmış ve Osmanlı Devleti'nin 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan'ın evliliği hakkında müstehcen ifadeler kullanmıştı.

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