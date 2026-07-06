Tüm senaryolar masada! NATO Zirvesi için Ankara'da üst düzey güvenlik alarmı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın başlayacak NATO Zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, havalimanlarından konaklama alanlarına, siber güvenlikten olası toplumsal olaylara kadar tüm başlıkların titizlikle değerlendirildiğini ve tüm kurumların tam koordinasyon içinde görev başında olacağını açıkladı.
- Mustafa Çiftçi, zirvenin Türkiye'de düzenlenmesini tarihi bir başarı olarak nitelendirdi.
- Bu başarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, barış ve diplomasiye öncelik veren iradesi, Türkiye'nin uluslararası itibarı ve devletin kurumsal kapasitesiyle ilgili olduğunu belirtti.
- Güvenlik boyutunda havalimanları, zirve alanları, konaklama noktaları, intikal güzergahları, siber güvenlik ve toplumsal olay risklerine kadar tüm başlıkların hassasiyetle ele alındığı ifade edildi.
- Emniyet ve Jandarma başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde çalışılacağı vurgulandı.
Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nda, Ankara'da yarın başlayacak ve iki gün sürecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları ve alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantıya ilişkin NSosyal'deki hesabından paylaşımda bulundu.
Böylesine çetin bir küresel ortamda Türkiye'nin, devlet ve hükümet başkanlarını aynı masa etrafında buluşturabilmesinin, uluslararası diplomasinin en önemli toplantılarından birine ev sahipliği yapmasının tarihi bir başarı olduğunu vurgulayan Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:
"Bu başarı, muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinin, barışı ve diplomasiyi önceleyen kararlı iradesinin, Türkiye’nin uluslararası alanda kazandığı itibarın ve devletimizin yüksek kurumsal kapasitesinin bir neticesidir.
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Bizlere düşen görev, bu büyük başarıya güvenlik boyutuyla en güçlü katkıyı sunmaktır. Havalimanlarından zirve alanlarına, konaklama noktalarından intikal güzergahlarına, siber güvenlikten muhtemel toplumsal olay risklerine kadar bütün başlıkları aynı hassasiyetle ele aldık. Emniyetimiz ve Jandarmamız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde, Türkiye'ye yakışan güvenlik düzeni için görev başında olacağız."