Ankara, 26. NATO Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, başkentteki tüm hazırlıklar tamamlandı. Başkente ulaşan ilk isim NATO Genel Sekreteri Mark Rutte oldu. Basın mensuplarının karşısına geçen Rutte, "Yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi artırıyoruz. Ankara'da önemli adımlar atacağız. NATO'da sorumluluk ve güç paylaşımını artıracağız. Arkansas'tan Ankara'ya kadar güçlü olmalıyız." ifadelerinde bulundu. NATO Zirvesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür eden Rutte, "Şimdiye kadar her şey mükemmel, bu salon harika." ifadelerini kullandı.

Ankara’nın ev sahipliği yapmaya hazırlandığı tarihi zirve için nefesler tutuldu. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek zirve öncesinde kentte güvenlik, ulaşım ve organizasyon hazırlıkları tamamlandı.

Zirveye 32 NATO devlet ve hükümet başkanının yanı sıra yaklaşık 100 bakan, üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi ve davetli konuk da katılacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek zirvenin, ittifakın karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarını değerlendirmek ve müttefikler arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan kararlar için zemin hazırlamak için bir platform sağlaması bekleniyor.

ANKARA’YA ULAŞAN İLK İSİM RUTTE OLDU

Liderlerin uçağı Ankara’ya inmeye hazırlanırken, kente ilk gelen isim NATO Genel Sekreteri Mark Rutte oldu.

NATO Genel Sekreteri Rutte Ankarada: Savunma kanadımızı güçlendiriyoruz

Rutte'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bütün ittifakımızın ne kadar güçlü olduğu konusunda hemfikir olduk ve herkes yüzde 5 konusunda anlaştı. Şu anda Ankara'da somut sonuçları izliyoruz. Elbette daha fazla yatırıma ve kaynağa ihtiyacımız var. Yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonunda kapasitemizi artırıyoruz. Avrupalı müttefikler ve Kanada şu anda savunma yatırımlarını ABD ile eşitleme aşamasında ve NATO 'nun komuta kontrol yönetiminde daha büyük bir pay üstlenmeye başlıyor. Avrupalı müttefikler bütün Doğu yakamızda, Baltık yakasında ve Arktik bölgesinde. Kendi gücümüzü artırıyoruz ve Ukrayna 'yı desteklemeye de devam ediyoruz. Bunların hepsi de kafa yapımızdaki gerçek bir değişimle söz konusu oluyor."

"ARKANSAS'TAN ANKARA'YA KADAR GÜÇLÜ OLMALIYIZ"

"Bizler bunlara ihtiyaç duyuyoruz çünkü caydırıcı olmak zorundayız. Yeni sözleşmeler yalnızca güvenliğimizin güçlenmesi değil aynı zamanda ekonomilerimizin büyümesine katkı sağlayacak, yenilikçiliği teşvik edecek ve Atlantik’in her iki yakasında yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacak. Arkansas'tan Ankara'ya kadar olan bölgede (savunma sanayi yatırımlarımızla) ekonomilerimizi de güçlendireceğiz."

"BURADAKİ YATIRIM GERÇEK"

"Buradaki yatırım gerçek ve bunu ekonomik gücümüzü askeri kapasiteye dönüştürmek ve paramızı işe çevirmek gerektiğinden dolayı yapıyoruz.

Böylece yeniliği merkeze aldığımıza emin olmaya çalışıyoruz. Buradaki bölünmüş savunma sanayilerini bir araya getirmemiz gerek. Yarın gerçekleştirdiğimiz görüşmeleri de önemli bir platform olacak ve burada kapasitelerimizi bir araya getireceğiz.

NATO Genel Sekreteri Rutte Ankarada: Savunma kanadımızı güçlendiriyoruz

"ON MİLYARLARCA DOLARLIK PROJE" SİNYALİ

On milyarlarca dolarlık yeni proje açıklayacağız. Böylece caydırıcılığımızı bir kez daha göstereceğiz. Sonrasında da Ankara 'ya bütün endüstrilerimizi bir araya getireceğiz. Burada yalnızca savunma odaklı değiliz. Aynı zamanda ekonomi ve yenilik odaklıyız. Yüz binlerce iş açılacak bu şekilde."

"Böylece kendi güvenliğimize yatırım yapıyoruz. Kendi toplumlarımızı güvende tutmak için bu güvenliği yapıyoruz ve yarın neler yapmamız gerektiğini bakıyoruz. Rusya dahil olmak üzere tehditlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çünkü Rusya Ukrayna 'ya saldırmaya devam ediyor. Ve şu anda Ukrayna savaş cephesinde standartları değiştiriyor."

"UKRAYNA TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR"

"Bizim hava savunması dahil bütün alanlarda onlara verdiğimiz destekle birlikte Ukrayna tarih yazmaya devam ediyor. Rusya dün gecede çok korkunç bir saldırı gerçekleştirdi. ve Ukrayna Rusya'nın saldırılarına karşı kendini savunmaya devam ederken, müttefikler olarak Ukrayna 'nın ihtiyacı olan her şeye sahip olduğuna emin olmakta bize düşüyor. Ve şunu da açıkça söylemeliyim ki bütün müttefiklerin burada payına düşeni yapması gerekiyor. Çünkü Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimizle çok yakından ilişkili."

NATO Genel Sekreteri Rutte Ankarada: Savunma kanadımızı güçlendiriyoruz

"PUTİN ÇARESİZ"

Dün akşam Ukrayna'ya düzenlenen saldırı, Putin'in ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor. Ukrayna, ölü sayısını aileler açısından ne kadar korkunç olsa da söyleyebiliyor. Ukrayna'nın yaptığı Rusya'nın ekonomisini mahvetmek. Geçtiğimiz aylarda Rusya, cephede ilerleyebiliyorlardı artık başa baş gidiyorlar. Rusya, yeniden masum Ukrayna halkını vurdu. Ukrayna halkı için acı bir saldırıydı ve bu Rusya'nın çaresizliğini gösteriyor.

"PUTİN'E NE KADAR KARARLI OLDUĞUMUZU GÖSTERECEĞİZ"

Birlik ve kapasitelerimizi artıracağız. Ukrayna 'ya sağladığımız destekle birlikte devlet başkanı Putin 'e ne kadar kararlı olduğumuzu göstereceğiz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR: TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

NATO Zirvesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür eden Rutte, "Şimdiye kadar her şey mükemmel, bu salon harika." ifadelerini kullandı. Rutte, açıklamalarının devamında şu ifadelerde bulundu:

"Türkiye neredeyse en başından beri, 1952’den yani başlangıçtan birkaç sene sonradan bu yana burada. Türkiye NATO’daki en büyük ordulardan birine sahip, çok iyi eğitimli. Özellikle son 5-10 yılda savunma sanayiini hızlıca geliştirdi, yaklaşık 3000 şirketi var. Türkiye, her gün askerlerimizin kendimizi savunmak için ihtiyaç duyduğu savunma sanayii üretimini artırıyor. Bu nedenle Ankara, İstanbul ve Türkiye’nin tamamı çok önemli, haritada ve NATO’daki liderliği önemli.”

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