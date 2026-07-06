Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı bütünleme sınavı takvimi belli oldu. Bahar yarıyılı final sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler bütünleme sınavlarına çevrilirken, üniversite tarafından yayımlanan akademik takvimle sınav tarihleri ve oturum saatleri netleşti.

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bütünleme sınavı ve üç ders sınavı takvimi netleşti. 2025-2026 akademik takviminin yayımlanmasıyla birlikte bütünleme sınavlarının yapılacağı tarihler ve mezuniyet aşamasındaki öğrencileri ilgilendiren üç ders sınavı günü belli oldu. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ise "ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2026?" ve "ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman?" sorularına cevap arıyor.

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2026? ATA AÖF 2025-2026 Akademik Takvimi

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN 2026?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından yayımlanan 2025-2026 akademik takvimine göre bahar yarıyılı bütünleme sınavları 1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak.

Bütünleme sınavlarının ilk oturumu 1 Ağustos Cumartesi günü saat 09.30'da başlayacak. Aynı gün ikinci oturum saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Üçüncü ve son oturum ise 2 Ağustos Pazar günü saat 15.00'te uygulanacak.

Bütünleme Sınavı Tarih Saat I. Oturum 1 Ağustos 2026 09:30 II. Oturum 1 Ağustos 2026 14:00 III. Oturum 2 Ağustos 2026 15:00

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2026? ATA AÖF 2025-2026 Akademik Takvimi

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı 13 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

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