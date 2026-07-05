İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 Bahar Dönemi bütünleme sınavları 4-5 Temmuz tarihlerinde devam ediyor. Sınava katılan öğrenciler AUZEF bütünleme sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 2025-2026 Bahar Dönemi bütünleme (telafi) sınavları bugün de devam ediyor. İki gün süren sınav maratonunun son gününde öğrenciler oturumlara katılırken, sonuçların açıklanacağı tarih ve sorgulama ekranına ilişkin detaylar da merak ediliyor.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 2025-2026 Bahar Dönemi bütünleme sınavları, 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

Son sınavların tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarının yaklaşık iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Kesin tarih üniversite tarafından duyurulduğunda adaylar sonuçlarını AUZEF'in resmi sistemleri üzerinden görüntüleyebilecek.

AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 AUZEF bütünleme sonuçları

2026 AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇLARI SORGULAMA

2026 AUZEF Bahar Dönemi bütünleme sınavı sonuçları açıklandığında öğrenciler, AUZEF Sınav Sistemi ile AKSİS üzerinden kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek. Aynı zamanda sonuçlar, AUZEF'in resmi sınav platformunda da yayımlanacak.

Sonuç ekranında öğrencilerin sınava girdikleri derslere ait puanlar, başarı notları ve ders durumları yer alacak. Gerekli görülmesi halinde üniversite tarafından sonuçlara ilişkin açıklamalar da yine resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi AUZEF takvimine göre mezuniyet için üç ders sınavı 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 5 Eylül'de yapılacak.

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