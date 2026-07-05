Antalya’da estetik yaptıran 47 yaşındaki Songül Uzunoğlu, 4 işlem sonrasında dudağında doku kaybı yaşadığını ve çürüdüğünü iddia etti. 7 yıldır hukuk mücadelesini sürdüren Uzunoğlu “Gülüşüm yok, yemek yemek problem. Bir insanın hayatını, yaşamını hiçe saydılar, ağzımın içi hâlâ dikişli gibi. Doktor ceza davasından ceza almadı. Tazminat davam sonuçlandı fakat ödeme yapılmadı” diyerek tepki gösterdi.

Antalya'da aşçılık yapan 47 yaşındaki 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu, 2019 yılında özel bir merkezde estetik yaptırdı. Uzunoğlu’nun işlem sonrası dudağında doku kaybı yaşandı.

4 KEZ İŞLEM YAPTIRDI

Estetik merkezinden şikayetçi olan Uzunoğlu’nun 7 yıldır süren hukuk mücadelesi devam ederken, Uzunoğlu yaşadıklarını anlattı. Uzunoğlu'nun anlattığına göre 2019 yılı içerisinde farklı tarihlerde birden fazla işlem uygulandı. İlk işlemin ardından yüzündeki dolgu kısa sürede eridi. Nisan ayında ikinci kez operasyona alınan Uzunoğlu’na bu süreçte alt dudağına da dolgu yapılması önerildi. Uzunoğlu, mayıs ayında üçüncü kez merkeze çağrıldı. Göbek bölgesinden alınan yağ dokusu yeniden yüzüne uygulanırken, alt dudağına da dolgu yapıldı.

Dudağı tamamen çürüdü! Antalya’da özel estetik merkezinde skandal: Tavsiyeyle gitti hayatı karardı

7 BİN 500 TL ÖDEDİ

Yapılan işlemler için toplam 7 bin 500 TL ödeyen Uzunoğlu, dolguların yeniden kaybolması üzerine 18 Kasım 2019'da dördüncü kez işlem yaptırdı, bu işlem sırasında dudağına da müdahale edildi.

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"TEKRARLANDI AMA TUTMADI”

Uzunoğlu, son işlemden sonra şiddetli ağrı yaşadığını, dudağında morarma ve doku kaybı oluştuğunu öne sürdü:

2019 yılında bir arkadaş tavsiyesiyle Antalya'da gittiğim güzellik merkezine göz altı ışık dolgusu için başvurdum. Merkezin yönlendirmesiyle yağ grefti işlemi yapıldı. Ben göz altıma müdahale istemiştim fakat yüzüme de işlem yapıldı. Üç kez tekrarlandı ama dolgular tutmadı. Yüzümde tuhaflık ve orantısızlık olduğu için dördüncü işlemi telafi amaçlı yapacaklarını söylediler. Ben de kabul ettim çünkü zaten çok kötü görünüyordu.

Dudağı tamamen çürüdü! Antalya’da özel estetik merkezinde skandal: Tavsiyeyle gitti hayatı karardı

“AĞZIMIN İÇİ HÂLÂ DİKİŞLİ GİBİ”

Uzunoğlu, işlem sonrası hayatının nasıl değiştiğini şöyle anlattı:

Dördüncü işlemde dudağıma da dolgu yapıldı. Bu işlem sırasında dudağımı besleyen ana damarın tıkandığını ve dudak dokumu tamamen kaybettiğimi öğrendim. 2019 yılından beri sağlık sorunları, tedaviler ve hukuk mücadelesiyle yaşıyorum. Gördüğünüz dudağım, yanak içlerimden alınan dokularla oluşturulmaya çalışıldı. Bu süreçte defalarca operasyon geçirdim. Ağzımın içi hâlâ dikişli gibi. Hâlâ düzelmedi ve düzelmesi için ciddi operasyonlara, ciddi bir paraya ihtiyacım var.

Dudağı tamamen çürüdü! Antalya’da özel estetik merkezinde skandal: Tavsiyeyle gitti hayatı karardı

DOKTORLARA BERAAT KARARI

Olayla ilgili Antalya 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada doktorlar, "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yargılandı. Mahkeme, dosyada alınan Adli Tıp Kurumu raporunda hiperbarik oksijen tedavisine geç başlanmasının komplikasyon yönetimi açısından tıbben uygun olmadığının belirtildiğini, ancak zamanında tedavi uygulanmış olsa dahi dudakta nekroz tablosu gelişebileceğinin ifade edildiğini kaydetti. Mahkeme, sanıkların eylemleri ile taksirle yaralama suçu arasında kesin illiyet bağı kurulamadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

750 BİN TL TAZMİNAT ÖDENMEDİ

Antalya 1. Tüketici Mahkemesi'nde görülen maddi ve manevi tazminat davasında ise farklı bir sonuç çıktı. Mahkeme, 8 bin 250 TL tedavi masrafı ve 236 bin 81 TL iş gücü kaybı olmak üzere 244 bin 331 TL maddi tazminata, ayrıca 750 bin TL manevi tazminata hükmetti ve Uzunoğlu lehine faiz hariç toplam 994 bin 331 TL tazminat kararı verildi. Karşı taraf ise bu talepleri reddetti.

Tüketici Mahkemesi'nin 21 Mart 2025 tarihli kararının ardından taraflar istinaf yoluna başvurdu. Bölge Adliye Mahkemesi, 18 Mart 2026 tarihli kararında dosyayı esastan incelemeden önce harç ve tebligat eksiklikleri bulunduğunu belirledi. Daire, bu eksikliklerin tamamlanması için dosyayı ilk kararı veren mahkemeye gönderdi. Bu sebeple tazminat dosyasında istinaf incelemesi henüz tamamlanmadı.

Dudağı tamamen çürüdü! Antalya’da özel estetik merkezinde skandal: Tavsiyeyle gitti hayatı karardı

“MAHKEME İLERLEMİYOR”

Tazminat ödemesinin yapılmadığını belirten Uzunoğlu, "Doktor ceza davasından ceza almadı. Çünkü dava taksirle yaralama suçundan açılmıştı. Tüketici Mahkemesi'ndeki tazminat davam 2025 yılında sonuçlandı fakat o tarihten beri ödeme yapılmadığı gibi dosyanın uzatılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Mahkeme ilerlemiyor. Kimse benim hakkımı aramıyor" dedi.

Dudağı tamamen çürüdü! Antalya’da özel estetik merkezinde skandal: Tavsiyeyle gitti hayatı karardı

“GÜLÜŞÜM YOK, YEMEK YEMEK PROBLEM”

“Dudağımın durumu ortada. Gülüşüm yok, yemek yemek problem. İnsanlar günümüzde bu işlemleri çok sık yaptırıyor. Ben hayatımda böyle bir şey yaptırdım ve güvendim. Beni bu hale getirdiler. Buna rağmen yaptıkları hatanın arkasında durmadılar, destek olmadılar. Bir insanın hayatını, yaşamını hiçe saydılar” diyerek tepki gösterdi.

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