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Spor

Lukaku: "Gördüğüm en iyi atmosferdi"

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Lukaku:

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de oyuncular Romelu Lukaku, Vedat Muriqi ve Mason Greenwood, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçeli futbolcular Romelu Lukaku, Vedat Muriqi ve Mason Greenwood, Lyon karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

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"KARİYERİMDE GÖRDÜĞÜM EN İYİ AMBİYANSTI"

Kariyerindeki en iyi atmosferi Kadıköy'de gördüğünü belirten Romelu Lukaku, "Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyans buydu. Taraftarlarımıza teşekkürler, çok yüksek bir destek vardı. Sonuç üzücü. Daha aslında güçlü bir oyun sergileyen bizdik. Daha güçlü olan bizdik. İlk yarıda kalemizde, ilk pozisyonda gol gördük. İkinci yarıda reaksiyonu gösterdik, golle başladık. Şimdi iyi hazırlanmamız, iyi dinlenmemiz lazım. Hafta sonu da önemli bir maç var. Biz maç maç ilerlemeliyiz." diye konuştu.

"BÜYÜK BİR MOTİVASYON KATTI"

Taraftarın kendisine büyük motivasyon kattığını kaydeden Belçikalı yıldız, "Gerçekten çok büyük bir motivasyon kattı taraftar bana. Oyuna girerken hislerim yüksekti. Maçtan önce de motiveydim. Oyuna girerken adının bağırılması çok özel. Fenerbahçe taraftarını önceden de biliyordum. Onların önünde oynamak çok büyük bir keyifti. Beraber iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Tabii ki çalışacağız bu hafta sonu için, antrenmanlarda yine çalışacağız. Kendimi yüzde 75 hazır hissediyorum. Söylemiş olduğum gibi en iyi şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum çünkü kendi pozisyonumu, yerimi kazanmak istiyorum ki Fenerbahçe'ye yardım edebileyim." şeklinde konuştu.

Mason Greenwood
Başlık ResmiMason Greenwood

GREENWOOD: "ORADA KAZANMAK İSTİYORUZ"

Fransa'da kazanarak turlamak istediklerini söyleyen Greenwood, "Aslında iki taraf açısından güzel bir maçtı. Kazanabileceğimizi düşünüyordum, maalesef berabere ayrıldık. Önemli bir rövanş olacak. O maça kadar, bu maçı izleyip neleri daha iyi yapabileceğimizi göreceğiz. Orada kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLASINI YAPABİLECEĞİMİ BİLİYORUM"

Bireysel performansı hakkındaki soruyu cevaplayan İngiliz yıldız, "Kendi performansım hakkında mutluyum. Goller atmak güzeldir. Bunun için geldim buraya. Özellikle 3. bölgede yardım etmek için geldim. Bireysel performansımdan mutluyum ama önümüzdeki maçlarda daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum." dedi.

VEDAT: "RÖVANŞA AVANTAJLI GİTMEK İSTERDİK"

Vedat Muriqi ise "Bizi destekleyen taraftarımıza teşekkürler. İyi mücadele ettik. İlk yarıda yarım denecek pozisyonda gol yedik. Futbolun içinde bunlar var. İkinci yarıya iyi başladık. Greenwood'un güzel golüyle eşitliği sağladı. Kontrol bize geçti. Ara ara, maç sonuna doğru rakip çok geride beklediği için kontrayla gol aradılar. Buna engel olduk. 1-1 açıkçası, mağlubiyetten her zaman iyidir. Gönül isterdi ki iyi bir skorla ikinci maça daha avantajlı çıkalım ama olmadı. Taraftarımızı Fransa'ya da bekliyoruz. İnşallah, özlediğimiz Şampiyonlar Ligi müziğini Fransa'da kazanarak burada dinletmek istiyoruz." diye konuştu.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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