2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Kanada'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Fas, tarihi galibiyetin sevincini yaşayamadı. Karşılaşmada sakatlanan yıldız futbolcu Ismael Saibari'nin ciddi bir sakatlık geçirdiği ve turnuvanın kalan bölümünde forma giymesinin beklenmediği açıklandı.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fas ile Kanada karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan Kuzey Afrika temsilcisi adını çeyrek finale yazdırdı. Fas'a galibiyeti getiren golleri 50 ve 82. dakikalarda Ounahi, 90+8. dakikada ise oyuna sonradan dahil olan Rahimi kaydetti.

Bu sonuçla çeyrek finale yükselen Fas, turnuvanın favorilerinden Fransa ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele Boston'da oynanacak.

Fas Milli Takımı

SEVİNÇ YERİNİ ENDİŞEYE BIRAKTI

Karşılaşmanın ardından Fas cephesinde moralleri bozan bir gelişme yaşandı. Takımın son dönemde yükselen yıldızlarından Ismael Saibari, mücadelenin ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. 22. dakikada kenara gelen genç futbolcunun yerine Rahimi dahil oldu.

Oyuna girdikten sonra fileleri havalandıran Rahimi, performansıyla yine takımına önemli katkı sağladı.

Ismael Saibari

SAİBARİ'NİN SAKATLIĞI CİDDİ ÇIKTI

Maç sonrası gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde Saibari'nin sakatlığının ciddi olduğu belirlendi. Fas Milli Takımı sağlık ekibinden yapılan değerlendirmeye göre genç yıldızın Fransa ile oynanacak çeyrek final mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor.

Fas'ın yarı finale yükselmesi halinde de Saibari'nin turnuvanın kalan maçlarında görev almasının büyük ihtimalle mümkün olmayacağı ifade edildi.

Ismael Saibari

50 MİLYON EUROLUK TRANSFERİN ARDINDAN TALİHSİZLİK

Gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken Ismael Saibari, yaz transfer döneminde Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan Bayern Münih'e 50 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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