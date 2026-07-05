Kızılcık Şerbeti'ne 113. bölümde veda eden Emrah Altıntoprak'ın yeni projesi netleşti. Başarılı oyuncu, yeni sezonun iddialı dönem dizisi Aşk ve Taht'ta Emir Karaarslan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Emrah Altıntoprak, yeni sezonda ekranlara iddialı bir projeyle dönmeye hazırlanıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Mustafa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncunun yeni adresi belli oldu. Dizinin 113. bölümünde ekibe veda eden Altıntoprak'ın hangi projeyle izleyici karşısına çıkacağı uzun süredir merak konusu olurken, kulislerden gelen bilgilere göre oyuncu yeni sezonun dikkat çeken dönem dizilerinden "Aşk ve Taht" kadrosuna katıldı.

Kızılcık Şerbeti'ne veda etmişti! Yeni sezonun iddialı dizisine transfer oldu

Başarılı performansıyla adından söz ettiren Altıntoprak'ın, hazırlıkları devam eden yapım için bir süredir yoğun prova sürecinde olduğu öğrenildi. Oyuncunun, dizi öncesinde karakterine hazırlanmak amacıyla yapım ekibiyle birlikte düzenlenen çalışmalara katıldığı ve rolü için kapsamlı bir hazırlık yaptığı belirtildi.

EMİR KARAARSLAN KARAKTERİNİ OYNAYACAK

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Emrah Altıntoprak, dizide Emir Karaarslan karakterini üstlenecek. Hikayede önemli bir yere sahip olması beklenen karakterin, dizinin ilerleyen bölümlerinde olayların seyrini değiştirecek isimlerden biri olacağı konuşuluyor.

Yeni bir değişiklik yaşanmaması halinde 15 Temmuz'da sete çıkması planlanan dizinin çekimleri, Bozdağ Film Platoları'nda gerçekleştirilecek. Tarihi atmosferi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımın yeni sezonun en iddialı dizileri arasında gösterilmesi bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti'ne veda etmişti! Yeni sezonun iddialı dizisine transfer oldu

KADRODA YOK YOK

Dizinin başrollerinde Akın Akınözü, Merjem Šiljak ve Simay Barlas yer alırken, kadroda ayrıca Cem Bender, Ferit Kaya, Ayça Bingöl, Ceren Benderlioğlu, Halil İbrahim Ceyhan ve Selin Genç gibi deneyimli isimler de rol alacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve dönem hikayesiyle dikkat çeken yapımın yeni sezonda izleyicinin karşısına çıkması planlanıyor.

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