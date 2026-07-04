'Ben Kerem Bürsin' diyerek milyonluk dolandırıcılık! Rus kadın hayatının şokunu yaşadı
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile mesajlaştığını sanan Rus kadının başına gelenler hayrete düşürdü. Aylarca süren mesajlaşmaların ardından ise korkunç gerçek ortaya çıktı.
- Kadın, mesajlaşma uygulaması üzerinden tanıştığı ve kendisini Kerem Bürsin olarak tanıtan kişiye aşık oldu.
- Dolandırıcı, kadın tarafından gönderilen sahte fotoğraf ve videolarla onu ikna etti.
- Sözde Kerem Bürsin, değerli eşyalarının bulunduğu bir konteyneri İstanbul'dan Moskova'ya göndereceğini söyleyerek gümrük ve nakliye masrafları adı altında kadından para istedi.
- Kadın, sevdiği yıldıza yardım etme arzusuyla toplamda yaklaşık 2 milyon ruble (yaklaşık 1.8 milyon TL) gönderdi.
- Dolandırıcılık ortaya çıkınca Nijeryalı olduğu belirlenen sanık, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve mağdura tazminat ödemesine hükmedildi.
Moskova'da bir kütüphanede çalışan ve Türk dizilerinin sıkı takipçisi olan Rus kadın, hayranı olduğu başarılı oyuncu Kerem Bürsin ile tanıştığını zannetti.
2024 yılında popüler bir mesajlaşma uygulaması üzerinden kendisine ulaşan ve "Ben Kerem Bürsin" diyen gizemli bir kişiyle iletişime geçen talihsiz kadın, kısa sürede bu kişiye kalbini de kaptırdı. İnternet üzerinden kurulan sahte ilişki, aylar boyunca sürdü.
Karşısındaki kişinin gönderdiği sahte fotoğraf ve videolarla tamamen ikna olan kütüphane çalışanı, kurulan tuzağın içine düştü. Sözde ünlü oyuncu, İstanbul'dan Moskova'ya içinde son derece değerli özel eşyalarının bulunduğu bir konteyner göndereceğini söyledi. Gümrükteki güvenlik önlemleri, nakliye bedelleri ve çeşitli göçmenlik işlemleri bahanesiyle acil maddi desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek kadından para istedi. Hatta "Konteyner ulaştığında içinden dilediğin eşyayı alabilirsin" diyerek kurbanının aklını da çeldi.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN PARA YOLLADI
Sabah'ta yer alan habere göre sevdiği yıldıza yardım etme arzusuyla Rus kadın, hiç düşünmeden dolandırıcının hesabına toplamda yaklaşık 2 milyon ruble (yaklaşık 1.8 milyon TL) para gönderdi. Ancak yüklü miktardaki paranın gönderilmesinin ardından sözde "Kerem Bürsin" bir anda sırra kadem basınca acı gerçek ortaya çıktı.
NİJERYALI DOLANDIRICI
Dolandırıldığını anlayan mağdur kadın şikayetçi oldu. Yapılan detaylı soruşturmanın ardından ekranın ardındaki romantik Türk jönünün aslında Nijerya uyruklu profesyonel bir internet dolandırıcısı olduğu belirlendi.
Rusya'da büyük ses getiren davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti Nijeryalı sanığı 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve mağduriyetin giderilmesi için 3 milyon 36 bin ruble tazminat ödemesine hükmetti.