Tıpta uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar ile yurt dışında tıp eğitimi alan ve diploma denklik sürecini tamamlamak isteyenlerin beklediği 2026 TUS ve STS Tıp 2. Dönem takvimi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre başvuru süreci temmuz ayında başlayacak. Adaylar, belirlenen tarihler arasında başvurularını tamamlayabilecek.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (STS Tıp) 2026 yılı ikinci dönem takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan programa göre başvuru süreci bu hafta başlıyor. İşte, 2026-TUS ve STS Tıp 2. Dönem başvuru, sınav ve sonuç tarihleri...

STS ve TUS 2. dönem başvuruları başlıyor! 2026-TUS ve STS Tıp 2. Dönem sınav ve sonuç tarihleri

2026 TUS 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem başvuruları 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30'da başlayacak. Başvuru işlemleri 16 Temmuz 2026 günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru işlemleri ise 24 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Geç başvurular aynı gün saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

STS ve TUS 2. dönem başvuruları başlıyor! 2026-TUS ve STS Tıp 2. Dönem sınav ve sonuç tarihleri

2026 TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

2026 TUS 2. Dönem sınavı, 23 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Tıpta uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar sınavda elde edecekleri puanlarla tercih sürecine katılabilecek.

Sınav sonuçları ise 17 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.

STS ve TUS 2. dönem başvuruları başlıyor! 2026-TUS ve STS Tıp 2. Dönem sınav ve sonuç tarihleri

2026 STS TIP 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp) 2. Dönem başvuruları da TUS ile aynı takvim doğrultusunda alınacak.

Başvurular 8 Temmuz 2026 saat 10.30'da başlayacak ve 16 Temmuz 2026 saat 23.59'da sona erecek. Başvurusunu zamanında yapamayan adaylar için geç başvuru günü 24 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

STS ve TUS 2. dönem başvuruları başlıyor! 2026-TUS ve STS Tıp 2. Dönem sınav ve sonuç tarihleri

2026 STS TIP 2. DÖNEM SINAVI VE SONUÇ TARİHİ

2026 STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavı, 23 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

Sınavın değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar 17 Eylül 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası