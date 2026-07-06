Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere Barajı'nda amatör balıkçı 35 kiloluk yayın balığı yakaladı. İlk kez bu büyüklükte bir balık yakaladığını belirten şahıs, "Böylesine büyük bir yayın balığının oltama takılacağını beklemiyordum. Gerçekten unutulmaz bir an yaşadım" dedi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Nurettin Top, dün sabah saatlerinde balık tutmak için gittiği Kazandere Barajında oltasını suya bıraktı.

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TAM 35 KİLO!

Bir süre sonra oltasına güçlü bir balığın takıldığını fark eden Top, uzun uğraşlar sonucu yaklaşık 35 kilogram ağırlığındaki yayın balığını kıyıya çıkarmayı başardı.

"GERÇEKTEN UNUTULMAZ BİR AN"

Yaşadığı heyecanı anlatan Nurettin Top, bugüne kadar çok sayıda yayın balığı avladığını ancak ilk kez bu büyüklükte bir balık yakaladığını belirterek, "Böylesine büyük bir yayın balığının oltama takılacağını beklemiyordum. Gerçekten unutulmaz bir an yaşadım" ifadelerini kullandı.

Dev yayın balığı, görenlerin de ilgisini çekerken, bölgede balıkçılık yapan vatandaşlarca büyük ilgi gördü.

Barajın devi oltaya takıldı! Tam 35 kilo: Gerçekten inanılmaz bir an!

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