Jota Silva Ege yolcusu: Yunan takımıyla sözleşmeye çok yakın
Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Nottingham Forest'a dönen Jota Silva'nın yeni adresi belli oluyor. Yunan basını, Portekizli futbolcunun Olympiakos ile anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı.
- Jota Silva'nın Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erdi ve bonservisinin bulunduğu Nottingham Forest'a döndü.
- Yunanistan basınından Gazetta'nın haberine göre Olympiakos, Jota Silva transferinde önemli aşama kaydetti ve taraflar anlaşmaya yakın.
- Olympiakos Futbol Genel Müdürü Antonio Miguel Cardoso'nun, Jota Silva'yı Vitoria Guimaraes başkanlığı döneminden tanıdığı belirtildi.
- Jota Silva, 2022-2024 yılları arasında Vitoria Guimaraes forması giydi ve yaklaşık 7 milyon euro bonservis bedeliyle Nottingham Forest'a transfer oldu.
- Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 22 maçta 5 gol ve 1 asist üretti.
Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından siyah-beyazlı ekibe veda eden Jota Silva'nın yeni takımı netleşmeye başladı. Portekizli futbolcunun kariyerine Yunanistan'da devam etmeye hazırlandığı öne sürüldü.
Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona eren Jota Silva, bonservisinin bulunduğu Nottingham Forest'a geri döndü. Ancak 26 yaşındaki hücum oyuncusunun İngiliz ekibindeki geleceğinin kısa sürede şekillenmesi bekleniyor.
OLYMPIAKOS İDDİASI
Yunanistan basınından Gazetta'nın haberine göre Olympiakos, Jota Silva transferinde önemli aşama kaydetti. Haberde, tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve transfer görüşmelerinin olumlu ilerlediği belirtildi.
ESKİ BAŞKANDAN TAM DESTEK
Haberde ayrıca Olympiakos Futbol Genel Müdürü Antonio Miguel Cardoso'nun, Vitoria Guimaraes'te başkanlık yaptığı dönemde Jota Silva'yı yakından tanıdığı ifade edildi. Portekizli futbolcu, 2022-2024 yılları arasında Vitoria Guimaraes forması giydikten sonra yaklaşık 7 milyon euro bonservis bedeliyle Nottingham Forest'a transfer olmuştu.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Jota Silva, 5 gol atarken 1 de asist üretti. Portekizli oyuncunun önümüzdeki günlerde Olympiakos'a transferinin resmiyet kazanıp kazanmayacağı merakla bekleniyor.