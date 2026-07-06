Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Nottingham Forest'a dönen Jota Silva'nın yeni adresi belli oluyor. Yunan basını, Portekizli futbolcunun Olympiakos ile anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı.

Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından siyah-beyazlı ekibe veda eden Jota Silva'nın yeni takımı netleşmeye başladı. Portekizli futbolcunun kariyerine Yunanistan'da devam etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona eren Jota Silva, bonservisinin bulunduğu Nottingham Forest'a geri döndü. Ancak 26 yaşındaki hücum oyuncusunun İngiliz ekibindeki geleceğinin kısa sürede şekillenmesi bekleniyor.

Jota Silva

OLYMPIAKOS İDDİASI

Yunanistan basınından Gazetta'nın haberine göre Olympiakos, Jota Silva transferinde önemli aşama kaydetti. Haberde, tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve transfer görüşmelerinin olumlu ilerlediği belirtildi.

Jota Silva

ESKİ BAŞKANDAN TAM DESTEK

Haberde ayrıca Olympiakos Futbol Genel Müdürü Antonio Miguel Cardoso'nun, Vitoria Guimaraes'te başkanlık yaptığı dönemde Jota Silva'yı yakından tanıdığı ifade edildi. Portekizli futbolcu, 2022-2024 yılları arasında Vitoria Guimaraes forması giydikten sonra yaklaşık 7 milyon euro bonservis bedeliyle Nottingham Forest'a transfer olmuştu.

Jota Silva

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Jota Silva, 5 gol atarken 1 de asist üretti. Portekizli oyuncunun önümüzdeki günlerde Olympiakos'a transferinin resmiyet kazanıp kazanmayacağı merakla bekleniyor.

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