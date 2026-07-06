CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talep edilen 7 eski il başkanı ile 1 eski yedek YDK üyesinin tedbir kararına yaptığı itirazları reddetti. İşte itirazı reddedilen isimler…

Mutlak butlan kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi’nde Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen isimlere yenileri eklenirken, CHP YDK itirazları görüştü. Yakın zamanda CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını, 7 il başkanının ise tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurmuştu.

CHP YDK’dan 7 il başkanı ve 1 eski yedek üyenin tedbir kararı itirazlarına ret!

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Mahir Polat başkanlığında genel merkezde toplanan CHP YDK itirazları görüştü. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talep edilen 7 eski il başkanı ile 1 eski yedek YDK üyesinin tedbir kararına yaptığı itirazlar görüşüldü. CHP YDK, yapılan itirazı reddetti.

İtirazı reddedilen isimler kimler?

Unvan İsim Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı ve yedek YDK Üyesi Bülent Yücetürk Eski Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum Muğla İl Başkanı Nail Kızıl Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı Kars İl Başkanı Onur Ulaş Demir Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan

İtirazı reddedilen ve haklarındaki tedbir kararı devam edecek isimlerin ihraç dosyaları hakkında, 13 Temmuz'daki YDK toplantısında son kararın verilmesi öngörülüyor.

NELER OLMUŞTU?

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 30 Haziran’da Genel Merkez'de toplanmıştı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı; 26 il başkanının görevden alındığını, 7 il başkanının ise tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurmuştu. 6 ilde ise yeni il başkanlarının görevlendirildiği bildirilmişti.

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