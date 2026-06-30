CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını duyurdu. Sarı, "26 ilde il teşkilatı feshedildi, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi" ifadelerini kullandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez'de toplandı.

Toplantıda kurultay takvimi, parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ile görevden alma kararları ele alındı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı; 26 il başkanının görevden alındığını, 7 il başkanının ise tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu.

6 ilde ise yeni il başkanlarının görevlendirildiği bildirildi.

Görevden alınan teşkilatlar şu şekilde:

- Ağrı İl Örgütü ve Merkez İlçe Örgütü

- Aksaray İl Örgütü

- Amasya İl Örgütü

- Batman İl Örgütü

- Bilecik İl Örgütü

- Bolu İl Örgütü

- Çanakkale İl Örgütü

- Denizli İl Örgütü

- Diyarbakır İl Örgütü

- Düzce İl Akçakoca Örgütü

- Eskişehir İl Örgütü

- Hakkari İl Örgütü

- Iğdır İl Örgütü

- Kars İl Örgütü

- Kırıkkale İl Örgütü

- Manisa İl Örgütü

- Mardin İl Örgütü

- Muğla İl Örgütü

- Muş İl Örgütü

- Niğde ve merkez ilçe

- Nevşehir İl Örgütü

- Osmaniye ve Merkez ilçe

- Samsun İl Örgütü

- Sivas İl Örgütü

- Tunceli İl Örgütü

- Sinop İl Başkanı

Sarı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bildiğiniz üzere, partimizin özellikle mutlak butlan süreciyle beraber, yani 21 Mayıs tarihinden bu yana, içine girdiği durumla ilgili de değerlendirmeler oldu. Bu değerlendirmeler çerçevesinde bildiğiniz üzere ben burada defaatle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin bizim için kırmızı çizgimiz olduğunu, bu kurumsal durumunun partinin kurumsal yapısını zedeleyen iş, eylem ve işlemlere karşı da herkeste olduğu gibi, hepimizde olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üyelerinin sorumluluğunu taşıdığı ve bu sorumluluğuna uygun bir biçimde de bu süreci izlediğimizi, not ettiğimizi değerlendirmiştik.

Bununla ilgili geçmiş dönemde, geçmiş MYK'larımızda birtakım kararlar alınmıştı. Gerek parti disipliniyle ilgili kararlar, gerek görevden almalarla ilgili kararlar..."

İHRACI İSTENEN BAŞKANLAR

Şehir İsim Denizli Ali Osman Horzum Muğla Nail Kızıl Eskişehir Talat Yıldız Sinop Aykut Cem Yalçınkaya Düzce Özcan Dağıstanlı Kars Onur Ulaşdemir Tunceli Berkay Gündoğan

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